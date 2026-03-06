"Farma" wróciła na ekrany!

"Farma" to reality-show, które zadebiutowało na antenie Polsatu w styczniu 2022 roku. Uczestnicy programu świadomie porzucą swój nowoczesny styl życia i zamieszkują w wiejskim gospodarstwie, bez prądu, bieżącej wody i internetu.

Farmerzy pochodzą z różnych środowisk. Czeka ich siedem tygodni ciężkiej pracy i walki o przetrwanie w opuszczonym siedlisku. Uczestnicy programu walczą o tytuł Super Farmera, Złote Widły oraz 100 tysięcy złotych.

Piąty sezon "Farmy" trafił na antenę Polsatu w połowie lutego. Nowe odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:30 i w piątki o 19:55.

"Farma": Co wydarzy się w nowym odcinku?

W nadchodzącym odcinku "Farmy" zmęczeni, niewyspani i mocno rozdrażnieni Farmerzy ze stodoły ledwo złapią oddech po ciężkiej nocy, a już będą musieli sprostać porannemu obrządkowi i kolejnym zadaniom. Do ich nowych obowiązków należy przecież szykowanie posiłków dla grupy, mieszkającej w domu. I nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby sami nie byli głodni, a trzeba pamiętać, że głód zaostrza gniew. Od tego pozostaje już tylko krok do buntu na pokładzie. Kto zachowa zimną krew, a kto pozwoli sobie na chwile słabości?

Tymczasem domowa ekipa spędzi leniwy poranek, próbując rozszyfrować nowego uczestnika, który wzbudza ogromny zarówno ogromny podziw, ale również podejrzliwość. Niektórym domownikom lenistwo bardzo przypasuje, innych wpędzi w spore poczucie winy. To doprowadzi do wielkich konfliktów i zmiany frontu, a to jeszcze nie koniec.

Ilona i Milena przekażą decyzję, która dodatkowo namiesza – jeden z mieszkańców domu będzie musiał przeprowadzić się do stodoły. Dlaczego i na jakich zasadach? Na domiar złego na horyzoncie pojawi się także kolejna nominacja – pojedynek o tytuł Farmera Tygodnia.

