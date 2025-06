Milena Krawczyńska zdradziła kulisy nagrań do nowej "Farmy". Mówi o chaosie i powrotach

Kasia Kowalska nagrała polską wersję przeboju Roxette. Słuchając utworu łzy same napływają do oczu

Milena Krawczyńska zdradziła kulisy nagrań do nowej "Farmy"

Po wielkim finale "Farmy 4" ogłoszono, że powstanie piąta edycja programu. Wówczas niemalże od razu do sieci trafiła informacja, że rusza casting dla osób, które chciałyby spróbować swoich sił w show Polsatu.

Sami chcecie znaleźć się na Farmie, powalczyć o pieniądze i Złote Widły? Zgłoście się!

- zapraszała produkcja "Farmy". I stało się! Uczestnicy nowego sezonu najwyraźniej już zostali wybrani i lada chwila ruszają nagrania do 5. edycji "Farmy". Zdradziła to prowadząca program Milena Krawczyńska, która na Instastories potwierdziła, że jest już obecna na farmie i przy okazji opowiedziała co nieco, jak wyglądają przygotowania do nagrań. Okazuje się, że na początku panuje spory chaos.

Ruszyły nagrania do 5. edycji "Farmy". Krawczyńska wyjawiła szczegóły

Program "Farma" prowadzą popularne w mediach społecznościowych siostry: Ilona i Milena Krawczyńskie, znane internautom jako Siostry ADiHD. To waśnie dzięki aktywnej działalności Mileny i Ilony w mediach społecznościowych, fani programu mają szansę ujrzeć kulisy ulubionego programu. W jednym z ostatnich nagrań Milena zdradziła, że znajduje się na farmie, gdzie lada chwilą wystartują nagrania do nowej edycji.

Jestem jeszcze w lesie, ale w tym momencie ruszam na Farmę, pożegnałam się z rodzinką, wszedł jakiś taki stresik związany chyba z pożegnaniem, nie wiem, kiedy się teraz zobaczymy, kiedy będą takie najbliższe dwa, trzy dni wolne na Farmie, jeśli chodzi o nasze nagranie. Sam początek Farmy jest bardziej taki chaotyczny, bo jeszcze nie wiadomo, jak ten plan będzie wyglądał. Ruszam, mam nadzieję, że wszystko spakowałam, jak nie to pewnie będzie opcja, żeby wrócić

- powiedziała, po czym dosłownie chwilę później okazało się, że prowadzące "Farmy" są już na miejscu i radośnie przekazały: "Zaczynamy, kolejną przygodę".