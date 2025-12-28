Po kłótni z żoną wpadł w furię. Zabił dzieci i sąsiadów! Wstrząsające szczegóły

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
żródło PAP
żródło PAP
2025-12-28 21:30

Koszmarne doniesienia z Surinamu. Niedaleko Paramaribo, stolicy tego południowoamerykańskiego państwa dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło po ataku mężczyzny uzbrojonego w ostre narzędzie. Jak informuje miejscowa policja, dwie osoby z poważnymi ranami trafiły do szpitala.

Dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło po ataku napastnika ostrym narzędziem

i

Autor: Shutterstock
Super Express Google News

Tragedia w Surinamie. Dziewięć osób nie żyje, w tym pięcioro dzieci. Zaatakował ostrym narzędziem

Według informacji surinamskiej policji, wśród ofiar niedzielnego ataku były dzieci napastnika oraz sąsiedzi, którzy próbowali udzielić im pomocy. Do tragedii doszło w miejscowości Richelieu, oddalonej około 25 km na wschód od Paramaribo. Według relacji sąsiadów, których cytuje agencja AP, podejrzany 43-letni mężczyzna, zaatakował po telefonicznej kłótni z żoną, z którą już nie mieszkał.

Napastnik wpadł w ręce policji. Funkcjonariusze postrzelili 43-latka w nogi podczas obławy. W czasie aresztowania agresywny mężczyzna próbował zadać ciosy policjantom tym samym ostrym narzędziem, którym dokonał ataku.

Prezydent Surinamu Jennifer Geerlings-Simons złożyła kondolencje najbliższym ofiar. - Życzę wszystkim pogrążonym w żałobie dużo siły, wytrwałości i pocieszenia w tym niewyobrażalnie trudnym czasie – napisała.

CZYTAJ TEŻ: Niemowlę zmarło z głodu! Matka poszła w tango, nie było jej cztery dni

Polecany artykuł:

Moskwa spłynęła krwią! Dwóch policjantów zginęło w eksplozji
Czy w 2026 roku będzie nam się żyło lepiej? Oto, co powiedział jasnowidz Jackowski
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki