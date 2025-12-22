5-miesięczne niemowlę zmarło z głodu! Matka poszła w tango, nie było jej cztery dni

2025-12-22 13:26

35-letnia kobieta, matka czwórki dzieci w wieku 1, 2, 15 lat oraz 5 miesięcy zostawiła je same na cztery dni i poszła imprezować. Najmłodsze z dzieci zmarło z głodu. To, co w mieszkaniu zastała policja, jest przerażające! Wstrząsające doniesienia z Rosji.

  • W Norylsku matka pozostawiła czwórkę dzieci bez opieki na cztery dni, co doprowadziło do tragedii.
  • Pięciomiesięczny chłopiec zmarł z głodu, a dwoje innych dzieci trafiło do szpitala.
  • Kobiecie grożą poważne konsekwencje prawne. Poznaj szczegóły tej wstrząsającej historii.

Szczegóły tej porażającej sprawy publikuje rosyjska agencja informacyjna TASS. Jak informuje, mieszkanka Norylska 14 grudnia tego roku opuściła swoje mieszkanie na cztery dni, pozostawiając czwórkę swoich dzieci bez żadnej opieki. "W rezultacie pięciomiesięczny chłopiec zmarł z głodu, a dwoje innych dzieci trafiło do szpitala" - podaje Główny Zarząd Śledczy Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej dla regionu i Chakasji.

Horror. Matka poszła balować, zostawiła dzieci na cztery dni. Bez jedzenia

Zgodnie z tym, co ustalili śledczy, kobieta mieszkała w mieszkaniu przy ulicy Begiczewa w Norylsku z trzema córkami w wieku 15 i 2 lat, oraz 1 roku, a także z pięciomiesięcznym synem. "Między 14 a 17 grudnia 2025 roku oskarżona opuściła mieszkanie, aby zamieszkać u znajomego, pozostawiając czwórkę dzieci bez odpowiedniego nadzoru i pożywienia. Z powodu długotrwałego głodu pięciomiesięczny chłopiec zmarł z wycieńczenia 17 grudnia" – głosi oficjalny komunikat. Śledczy zaznaczają, że nie znaleźli w mieszkaniu żadnego jedzenia.

"Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem"

Dwie młodsze córki oskarżonej zostały przetransportowane do szpitala, najstarsza z kolei trafiła do schroniska dla dzieci. Wobec matki toczy się postępowanie w kierunku "zabójstwa małoletniego, świadomie bezbronnego, popełnione ze szczególnym okrucieństwem".

5-miesięczne dziecko zmarło z głodu. Matka zostawiła je na cztery dni i poszła imprezować
