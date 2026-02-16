Paulina Smaszcz szczęśliwa! Sąd umorzył proces

Paulina Smaszcz (53 l.) ma powody do zadowolenia i wcale się z tym nie kryje. W poniedziałkowe popołudnie opublikowała w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym odniosła się do decyzji warszawskiego Sądu Rejonowego. Jak można przeczytać na zamieszczonym piśmie, sąd unieważnił postępowanie karne, które zostało przeciwko niej wytoczone.

Prawda się obroni. Prawda wychodzi na jaw. Warto zawalczyć o siebie, mimo, że trwało to tak długo i było dla mnie i ludzi, którzy mnie kochają takie bolesne. Mam nadzieję, że teraz ci, którzy kłamali i te kobiety-celebrytki, które opluwały mnie medialnie, zamilkną na wieki - napisała na początku wpisu Smaszcz.

W dalszej części podziękowała mecenasom, którzy jej pomagali. Dodała również, że nadal będzie walczyć o siebie i zachęcać do tego inne kobiety.

Będę wspierać, będę przykładem i będę mówić wszystkim kobietom, na moich warsztatach, szkoleniach, wykładach, w mojej książce, że warto, naprawdę warto zawalczyć o siebie, mimo wszystko i mimo wszystkich - zakończyła.

Paulina Smaszcz nie ujawniła jednak, czego dokładnie dotyczyła sprawa i kim są "kobiety-celebrytki". Prawdopodobnie chodzi i sprawę naruszenia ochrony danych osobowych, w której jedną ze stron była Katarzyna Cichopek (43 l.).

Publiczny konflikt między Pauliną Smaszcz a gwiazdą "M jak miłość" ciągnie się od drugiej połowy 2022 roku. To wtedy Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski (53 l.) potwierdzili swój związek. Wcześniej dziennikarz sportowy związany był właśnie z Pauliną Smaszcz. Pobrali się w 1996 roku i doczekali dwóch synów. W 2019 roku małżonkowie poinformowali o rozstaniu, a na początku następnego roku byli już po rozwodzie.

Paulina Smaszcz vs. Anna Mucha

Kurzajewski bardzo rzadko wypowiadał się na temat swojego pierwszego małżeństwa oraz związku z koleżanką ze śniadaniówki. Bardzo chętnie robiła to "kobieta petarda". Chociaż od rozwodu Smaszcz i Kurzajewskiego minęło już sporo czasu, to wydaje się, że dziennikarka długo nie mogła się z tym pogodzić. Wielokrotnie pozwalała sobie na uszczypliwe komentarze pod adresem ex. Udzielała również wywiadów na jego temat, a kilka razy oberwało się i Katarzynie Cichopek.

Para w końcu powiedziała "dość" i do sądu trafiły pozwy o o naruszenie dóbr osobistych (dwa osobne). Wiele wskazuje na to, że jedna ze spraw została właśnie umorzona. To jednak nie jest jedyny proces, który toczył się przeciwko Paulinie Smaszcz. Socjolożka spotkała się w sądzie również z Anną Muchą (45 l.). Sprawa dotyczyła opublikowanych w mediach społecznościowych dokumentów zawierających dane adresowe aktorki.

W czwartek, 27 listopada sąd wydał wyrok w tej sprawie. Jak przekazał obecny na miejscu reporter Pudelka, sąd uznał Paulinę Smaszcz za winną zarzucanego jej czynu i zasądził 140 zł kosztów sądowych. Postępowanie warunkowo umorzono na dwa lata, a wyrok nie był prawomocny.

