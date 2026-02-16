Nie żyje Bożena Dykiel

Bożena Dykiel zmarła w czwartek, 12 lutego. Przykrą wiadomość o śmierci aktorki przekazał w piątkowy poranek ksiądz Andrzej Luter. Duchowny jest znaną osobą w środowisku artystycznym i przyjaźni się z wieloma gwiazdami. Jego doniesienia wkrótce potwierdził mąż zmarłej, Ryszard Kirejczyk.

Nie jest znana dokładna przyczyna śmierci Bożeny Dykiel. Wiadomo za to, że aktorka zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi na wiele lat przed odejściem. W rozmowie z "Twoim Stylem" przyznała, że długo bagatelizowała swoje zdrowie. Zmieniła podejście po tym, jak zemdlała podczas zdjęć do "Na Wspólnej". Okazało się, że ma wadę serca, która wymagała poważnej operacji.

Z powodu pogarszającego się stanu zdrowia postanowiła ograniczyć pracę na planie filmowym do minimum. Z czasem całkowicie zrezygnowała z grania. W ubiegłym roku aktorka przestała pojawiać się na planie "Na Wspólnej". Na kilka dni przed śmiercią aktorki udało nam się dowiedzieć, że scenarzyści szykowali się na jej powrót do serialu.

Zobacz również: Był miłością jej życia. Bożena Dykiel męża poznała w... Japonii! Spędzili razem 50 lat!

Co z pogrzebem Bożeny Dykiel?

Bożena Dykiel wycofała się też z życia publicznego. Od dłuższego czasu nie pojawiała się publicznie. Ostatni raz można ją było zobaczyć na początku lipca, gdy odsłoniła swoją gwiazdę w łódzkiej Alei Gwiazd. Aktorka była wyraźnie wzruszona, a uśmiech nie schodził jej z twarzy. Nic wtedy nie wskazywało na to, że zmaga się z poważnymi problemami. Z kolei pod koniec września została uwieczniona przez paparazzi, gdy spędzała z rodziną czas w Gdyni, gdzie gościła na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

Teraz bliscy aktorki szykują się do ostatniego pożegnania. Jak przekazał "Fakt", uroczystości pogrzebowe mają mieć charakter państwowy, podobnie jak w przypadku pogrzebu Edwarda Linde-Lubaszenko. Nie wiadomo jednak kiedy i gdzie aktorka zostanie pochowana. Do tej pory legendarni artyści najczęściej byli chowani na Powązkach Wojskowych.

Piotr Jędrzejowski, Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że ministerstwo czeka na decyzję rodziny. To właśnie mąż i córki Bożeny Dykiel zadecydują kiedy i gdzie zostanie pochowana.

Zobacz również: Oto PRAWDZIWE OSTATNIE zdjęcia Bożeny Dykiel. Rozmawiała z mężem i żywo gestykulowała

43

QUIZ: Sprawdź, jak dobrze znasz słynne aktorki PRL-u Pytanie 1 z 10 W jakim filmie zadebiutowała ikona polskiego kina - Kalina Jędrusik? "Ewa chce spać" "Kalosze szczęścia" "Sygnały" Następne pytanie