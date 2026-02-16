Oto PRAWDZIWE OSTATNIE zdjęcia Bożeny Dykiel. Rozmawiała z mężem i żywo gestykulowała

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-16 13:01

To ostatnie zdjęcia, na których możemy zobaczyć Bożenę Dykiel. 77-letnia aktorka, jedna z ikon polskiej sceny filmowej i telewizyjnej, zmarła niedawno, a te fotografie wykonane podczas zeszłorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni uchwyciły ją w codziennych momentach, w otoczeniu ukochanego męża, Ryszarda Kirejczyka.

Bożena Dykiel była stałą bywalczynią gdyńskiego festiwalu. Między pokazami filmów chętnie spacerowała nad morzem i odwiedzała swoje ulubione restauracje. To właśnie podczas jednej z takich wizyt uchwycono ją po raz ostatni. Widać było już oznaki upływającego czasu - nieco przygarbiona, spokojniejsza niż dawniej, ale wciąż z charakterystycznym, żywiołowym wyrazem twarzy. Towarzyszył jej mąż, z którym spędziła niemal pół wieku, i który jak zawsze czuwał przy niej podczas kolejnych zawodowych aktywności.

Zobacz też: Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Oto PRAWDZIWE OSTATNIE zdjęcia Bożeny Dykiel. Te fotografie mają wyjątkową wartość

Na zdjęciach Bożena Dykiel siedzi w restauracji, delektując się rybą z dodatkami - daniem, które od lat uwielbiała jeść nad polskim morzem. Choć ruchy były powolniejsze, a sylwetka bardziej pochylona, w oczach aktorki wciąż widać było radość życia. Na zdjęciach widać, że rozmawiała żywo z mężem, gestykulowała i dzieliła się wrażeniami po seansach, w których uczestniczyła.

Obserwatorzy dostrzegli, jak bliska była jej relacja z Kirejczykiem. Choć życie zawodowe i intensywne tempo festiwalu dawało się we znaki, aktorka znajdowała chwilę, by spędzić czas w towarzystwie ukochanego męża. Ich wspólny spacer po gdyńskich ulicach pokazuje, że w ostatnich latach niezmiennie byli dla siebie wielką podporą. Zdjęcia te mają dziś szczególną wartość, są bowiem ostatnim świadectwem jej obecności w życiu zawodowym.

Fani i miłośnicy aktorki po śmierci Dykiel dzielą się w mediach społecznościowych wspomnieniami, komentarzami i archiwalnymi materiałami. Te ostatnie fotografie, choć zwykłe, nabierają dziś zupełnie innego znaczenia. Pokazują aktorkę nie na scenie ani w blasku reflektorów, ale w naturalnym środowisku.

Zobacz też: Nie żyje Bożena Dykiel! Serialowy mąż zdradza, jak bardzo ją kochał i jak bardzo mu jej brakuje

Zobacz naszą galerię: Oto PRAWDZIWE OSTATNIE zdjęcia Bożeny Dykiel

Oto PRAWDZIWE OSTATNIE zdjęcia Bożeny Dykiel
Galeria zdjęć 24
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Bożena Dykiel nie żyje
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻENA DYKIEL