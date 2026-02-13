Bożena Dykiel nigdy nie próbowała przypodobać się wszystkim. Znana z charakterystycznego temperamentu i wyrazistych opinii, wielokrotnie udowadniała, że mówi to, co myśli, nawet jeśli konsekwencje miały być dotkliwe. Jej wypowiedzi regularnie stawały się tematem debat, a internet żył kolejnymi cytatami. Dla jednych była symbolem autentyczności, dla innych przykładem przekraczania granic w przestrzeni publicznej.

Zobacz też: Bożena Dykiel przed śmiercią poważnie chorowała. "Przez lata bagatelizowałam zdrowie"

Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Jednym z najmocniej komentowanych momentów był jej występ w programie "DDTVN" w październiku 2021 roku. Aktorka, opowiadając o swojej energii życiowej, zeszła na temat depresji. Jej słowa o "okularach leczących depresję" oraz sugestie dotyczące suplementacji litu wywołały lawinę krytyki. Widzowie i specjaliści zwracali uwagę, że publiczne promowanie niesprawdzonych metod w obszarze zdrowia psychicznego może być niebezpieczne.

W tej samej rozmowie padły również komentarze dotyczące pandemii COVID-19, które wiele osób odebrało jako powielanie teorii spiskowych. Fragmenty wywiadu błyskawicznie zaczęły krążyć w sieci, stając się przedmiotem ostrych polemik.

To nie był pierwszy raz, gdy jej słowa wywołały ogólnopolską dyskusję. W 2013 roku, odnosząc się do kulis pracy przy serialu "Na Wspólnej", skrytykowała stację TVN, używając określenia powszechnie uznanego za obraźliwe.

Zobacz też: Bożena Dykiel miała wrócić do pracy! Niestety tak się nie stanie

Kolejna głośna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2022 roku podczas jubileuszu 50-lecia legendarnego Zespół Filmowy "X". Według relacji uczestników aktorka odmówiła pozowania do zdjęć i w ostrych słowach zwróciła się do fotoreporterów.

Kontrowersje wzbudzały także jej wypowiedzi obyczajowe. W jednym z wywiadów dla tabloidu w ostrych słowach komentowała wygląd partnerów w długoletnich związkach, sugerując, że brak dbałości o siebie prowadzi do zdrad.

Dykiel nie stroniła również od tematów politycznych oraz deklaracji światopoglądowych. Publicznie zabierała głos w sprawach społecznych, a jej stanowiska, w tym obrona noszenia naturalnych futer wywoływały kolejne fale komentarzy. Każda taka wypowiedź dokładała cegiełkę do medialnego obrazu artystki, która nie bała się niczego!

Zobacz też: Bożena Dykiel od dawna unikała publicznych wyjść. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Zobacz naszą galerię: Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

63

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...