Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-02-13 17:51

Bożena Dykiel przez lata była jedną z najbardziej bezkompromisowych postaci polskiego show-biznesu. Jej ostre sądy jednych zachwycały szczerością, innych oburzały. Aktorka odeszła, pozostawiając po sobie nie tylko imponujący dorobek artystyczny, ale też długą listę medialnych burz, które sama rozpętywała.

Bożena Dykiel nigdy nie próbowała przypodobać się wszystkim. Znana z charakterystycznego temperamentu i wyrazistych opinii, wielokrotnie udowadniała, że mówi to, co myśli, nawet jeśli konsekwencje miały być dotkliwe. Jej wypowiedzi regularnie stawały się tematem debat, a internet żył kolejnymi cytatami. Dla jednych była symbolem autentyczności, dla innych przykładem przekraczania granic w przestrzeni publicznej.

Zobacz też: Bożena Dykiel przed śmiercią poważnie chorowała. "Przez lata bagatelizowałam zdrowie"

Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Jednym z najmocniej komentowanych momentów był jej występ w programie "DDTVN" w październiku 2021 roku. Aktorka, opowiadając o swojej energii życiowej, zeszła na temat depresji. Jej słowa o "okularach leczących depresję" oraz sugestie dotyczące suplementacji litu wywołały lawinę krytyki. Widzowie i specjaliści zwracali uwagę, że publiczne promowanie niesprawdzonych metod w obszarze zdrowia psychicznego może być niebezpieczne.

W tej samej rozmowie padły również komentarze dotyczące pandemii COVID-19, które wiele osób odebrało jako powielanie teorii spiskowych. Fragmenty wywiadu błyskawicznie zaczęły krążyć w sieci, stając się przedmiotem ostrych polemik.

To nie był pierwszy raz, gdy jej słowa wywołały ogólnopolską dyskusję. W 2013 roku, odnosząc się do kulis pracy przy serialu "Na Wspólnej", skrytykowała stację TVN, używając określenia powszechnie uznanego za obraźliwe. 

Zobacz też: Bożena Dykiel miała wrócić do pracy! Niestety tak się nie stanie

Kolejna głośna sytuacja miała miejsce w czerwcu 2022 roku podczas jubileuszu 50-lecia legendarnego Zespół Filmowy "X". Według relacji uczestników aktorka odmówiła pozowania do zdjęć i w ostrych słowach zwróciła się do fotoreporterów. 

Kontrowersje wzbudzały także jej wypowiedzi obyczajowe. W jednym z wywiadów dla tabloidu w ostrych słowach komentowała wygląd partnerów w długoletnich związkach, sugerując, że brak dbałości o siebie prowadzi do zdrad. 

Dykiel nie stroniła również od tematów politycznych oraz deklaracji światopoglądowych. Publicznie zabierała głos w sprawach społecznych, a jej stanowiska, w tym obrona noszenia naturalnych futer wywoływały kolejne fale komentarzy. Każda taka wypowiedź dokładała cegiełkę do medialnego obrazu artystki, która nie bała się niczego!

Zobacz też: Bożena Dykiel od dawna unikała publicznych wyjść. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach!

Zobacz naszą galerię: Nie bała się wywołać skandalu! Bożena Dykiel i jej najsłynniejsze kontrowersje

Bożena Dykiel
Galeria zdjęć 63
Sonda
Wierzysz w życie po śmierci?
Bożena Dykiel nie żyje
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BOŻENA DYKIEL