Mężczyzna z raną postrzałową. Ciało 40-latka leżało pod wiaduktem w Piasecznie

W piątek w Piasecznie znaleziono ciało 40-letniego mężczyzny z raną postrzałową.

Mimo szybkiej interwencji służb, życia poszkodowanego nie udało się uratować.

Policja prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

Dramatyczne zgłoszenie wpłynęło do służb w piątek (13 lutego) w południe. W rejonie ul. Wojska Polskiego w Piasecznie, według wstępnych ustaleń, chwilę wcześniej miał zostać usłyszany wystrzał z broni palnej. Na miejsce skierowano patrol policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Po dotarciu na miejsce ratownicy podjęli działania. Obrażenia mężczyzny okazały się jednak być śmiertelne. 40-latek zmarł na miejscu.

Teren wokół miejsca zdarzenia został zabezpieczony, a funkcjonariusze rozpoczęli czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Śledczy analizują wszystkie możliwe scenariusze oraz sprawdzają, jaki był dokładny przebieg zdarzenia.

Policja w Piasecznie prowadzi śledztwo

Policja na razie przekazuje jedynie podstawowe informacje, podkreślając, że sprawa ma charakter rozwojowy.

− Został znaleziony mężczyzna w wieku 40 lat. Przyczyny i okoliczności zdarzenia będą ustalane w toku śledztwa. Możemy jedynie potwierdzić, że faktycznie doszło do takiego zdarzenia − przekazała podkom. Magdalena Gąsowska, rzecznik prasowy policji w Piasecznie w rozmowie z „Super Expressem”.

Na obecnym etapie postępowania śledczy nie ujawniają szczegółów. Wiadomo jednak, że kluczowe będą wyniki oględzin miejsca.

Źródło: Informacje na gorąco Powiat Piaseczyński

