Mała dziewczynka widziała, co tata robił mamie. Mężczyzna zgotował rodzinie piekło

Alicja Franczuk
2026-02-13 14:37

Przez ponad rok 43-latek znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoją żoną. Świadkiem jego wybuchów agresji była kilkuletnia córka pary. Widziała, co tata robił mamie. Sama również doświadczała przemocy psychicznej i fizycznej ze strony ojca. Sprawca przemocy domowej został przez policjantów zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

i

KPP w Nowym Dworze Mazowieckim
  • 43-letni mieszkaniec gminy Pomiechówek przez ponad rok znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną oraz córką.
  • Mężczyzna pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, bił i poniżał żonę, a także stosował przemoc wobec córki, która była świadkiem jego agresji.
  • Policja zatrzymała sprawcę w niedzielny wieczór, usłyszał on zarzuty znęcania się nad rodziną i znieważenia policjanta, grozi mu do 8 lat więzienia.
  • Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 43-latka trzymiesięcznego aresztu.

Gmina Pomiechówek. Horror za zamkniętymi drzwiami

43-letni mieszkaniec gm. Pomiechówek przez ponad rok znęcał się nad swoją rodziną. Pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, podczas których nie tylko znieważał, ośmieszał i poniżał swoją żonę, ale także popychał ją, szarpał i uderzał, a nawet rzucał w nią przedmiotami! Świadkiem dramatu, który rozgrywał się w domu, była kilkuletnia córeczka pary. Dziewczynka widziała, co tata robił mamie. Co więcej, sama również doświadczała przemocy psychicznej i fizycznej ze strony ojca.

- Kobieta wreszcie zdecydowała się przełamać milczenie i opowiedziała o trwającej od wielu miesięcy, trudnej sytuacji rodzinnej. Policjanci natychmiast zajęli się tą sprawą, a na miejsce został skierowany policyjny patrol - poinformowała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Sprawca przemocy domowej zatrzymany

Był niedzielny wieczór, gdy mundurowi przyjechali zatrzymać 43-latka znęcającego się nad rodziną. Mężczyzna był agresywny. Groził policjantowi śmiercią!

- Sprawca przemocy domowej został przez policjantów zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zebrany przez nowodworskich policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu zarzutów znęcania się nad osobami najbliższymi oraz znieważenia interweniującego policjanta - przekazała kom. Wielocha.

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu wobec 43-latka trzymiesięcznego aresztu. Grozi mu do 8 lat więzienia.

i

Autor: KPP w Nowym Dworze Mazowieckim/ Materiały prasowe

13-miesięczny chłopczyk padł ofiarą przemocy?
PRZEMOC W DOMU
NOWY DWÓR MAZOWIECKI
POMIECHÓWEK