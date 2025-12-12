Policjanci z Nowego Dworu Mazowieckiego próbowali zatrzymać kierowcę audi, który przekroczył prędkość i wyprzedzał na przejściu dla pieszych.

Kierowca zignorował sygnały policji i rozpoczął ucieczkę, która zakończyła się kolizją, dachowaniem i próbą ucieczki pieszo.

Ujęty 51-latek miał sześć zakazów prowadzenia pojazdów, był poszukiwany, i posiadał mefedron.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają kierowcę za jego liczne przestępstwa i wykroczenia.

Pościg policyjny na DK7

Około godz. 10 w środę (10 grudnia) na DK 7 w Czosnowie policjanci z nowodworskiej drogówki zauważyli pędzące od strony od Warszawy audi. - Kierujący tym pojazdem mężczyzna, wyprzedzał innych uczestników ruchu drogowego na oznakowanym przejściu dla pieszych, a wynik pomiaru prędkości wskazał, że poruszał się z prędkością 115km/h w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70 km/h - przekazała kom. Joanna Wielocha z nowodworskiej policji.

Mundurowi przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbowali zatrzymać do kontroli pirata drogowego, jednak on miał zupełnie inne plany. Przejechał przez pas rozdzielający jezdnię i zaczął uciekać z powrotem w kierunku Warszawy! Chociaż popisał się kreatywnością, do sam pościg zakończył się dla niego bardzo źle. Podczas ucieczki doprowadził do kolizji z fiatem i volvo, a swój szaleńczy rajd zakończył dachując w przydrożnym rowie. Co prawda, po wszystkim próbował jeszcze uciekać, jednak wpadł w ręce policjantów.

Sześć zakazów i mefedron

Szybko wyszło na jaw, dlaczego kierowca audi, którym okazał się 51-letni mieszkaniec Warszawy, tak bardzo nie chciał spotkać się oko w oko z mundurowymi. Mężczyzna miał aż sześć sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych, w tym jeden dożywotni! Co więcej, podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nim mefedron. Jakby tego było mało, 51-latek był poszukiwany w celu ustalenia aktualnego miejsca pobytu, a ponadto do odbycia kary bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze 3 lat i 3 miesięcy.

Pirat drogowy trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych, a następnie do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe lata.

- Nie uniknie również odpowiedzialności karnej za przestępstwa kierowania pojazdem mechanicznym pomimo sądowych zakazów, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania narkotyków. Zostały również na niego nałożone mandaty karne za popełnione wykroczenia drogowe, w kwocie 4 tys. złotych - poinformowała kom. Joanna Wielocha.

