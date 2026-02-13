Ma zaledwie 15 lat i zadatki na nową ikonę kina. "Jak młoda Meryl Streep"

"Samotnik" to opowieść o byłym agencie służb specjalnych, który ukrywa się przed byłymi mocodawcami, aż pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę i znów musi stawić czoła skorumpowanym politykom. Główną rolę kreuje tu Jason Statham - gwiazdor takich filmów jak "Adrenalina", " Transporter" i "Przekręt", a na ekranie partnetuje mu początkująca, acz bardzo obiecująca, aktorka Bodhi Rae Breathnach.

"Nowa Meryl Streep" i Jason Statham jakiego jeszcze nie widzieliście - aktorzy opowiadają o "Samotniku"

Rośnie nam nowa Meryl Streep? Jason Statham zachwyca się aktorstwem 15-letniej Bodhi Rae Breathnach

Bodhi Rae Breathnach ma zaledwie 15 lat, a na ekranie debiutowała przed siedmioma laty, w krótkometrażówce "Go Make Memories" Carla Masona. Później pojawiła się w serialach "So Awkward Academy" i "Obserwowani", a teraz występuje u boku największych hollywoodzkich gwiazd. Obecnie w kinach możemy oglądać aż dwa, skrajnie różne, filmy z jej udziałem - obsypanego nominacjami do Oscarów "Hamneta" z Jessie Buckley i Paulem Mescalem w rolach głównych, oraz "Samotnika", gdzie partneruje Jasonowi Stathamowi. Aktor przyznał, że Bodhi bardzo mu imponowała i z pewnością zrobi wielką karierę.

Byłem pod wrażeniem tego, jak Bodhi poruszała się po planie filmowym i miała pewność siebie, wiedzę, jaką zdobywa się latami, jak młoda Meryl Streep. To może być bardzo stresujące przed wszystkimi kamerami. Musisz trafić w dobre miejsce i wydobyć z siebie podstawowe emocje - powiedział w wywiadzie.

Bodhi Rae Breathnach o aktorskich wyzwaniach

W tej samej rozmowie Bodhi Rae Breathnach opowiedziała o swoich doświadczeniach na planie "Samotnika". Przyznała, że choć sceny dramatyczne należą do jej ulubionych, to stanowiły dla niej największe wyzwanie.

Dla mnie najtrudniejsza była jedna z ostatnich scen, w której się żegnamy. Chociaż momenty emocjonalne należą do moich ulubionych, trudno mi się tak głęboko wgryźć się w postać i jednocześnie czuć się bezpiecznie - skwitowała.

Jason Statham zdradził również, że poza niekwestionowanym talentem aktorskim, Bodhi posiada również dryg do tańca. "Beyoncé ci nawet nie podskoczy, mówię ci" - rzucił ze śmiechem.

Na pewno oglądałeś te latynoskie telenowele! Rozwiąż QUIZ i sprawdź, ile jeszcze pamiętasz Pytanie 1 z 10 "Luz Maria". Gdzie Gustawo po raz pierwszy zobaczył piękną Luz Marię? Dziewczyna była kelnerką w kawiarni, do której przychodził Zobaczył ją kąpiącą się w rzece, gdy był na konnej przejażdżce Spotkali się na przyjęciu u przyjaciela mężczyzny Następne pytanie

"Samotnik" w kinach na Walentynki - o czym opowiada film?

"Samotnik" zadebiutował w polskich kinach w piątek 13 lutego, czyli w sam raz na Walentynki. W obsadzie znaleźli się również Bill Nighy i Naomi Ackie, a w opisie fabuły czytamy: Michael wiedzie samotne życie na wyspie u wybrzeży Szkocji. Przed laty zerwał ze swoją przeszłością agenta sił specjalnych, gdy odkrył prawdziwe zamiary swoich zwierzchników. Wie doskonale, że na jego głowę wydany został wyrok. Gdy pewnego dnia ratuje tonącą w sztormowym morzu dziewczynkę, znów trafia na radar swoich wrogów. Jego schronienie przestało być bezpieczne, a on i jego niewinna podopieczna stają się celem wyszkolonych zabójców. Michael nie ma wyboru. Musi wrócić do wielkiego miasta, by ujawnić spisek na szczytach władzy, dopaść swoich prześladowców i bezlitośnie wymierzyć sprawiedliwość.