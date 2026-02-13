Bożena Dykiel miała wrócić do pracy! Niestety tak się nie stanie

Monika Tumińska
2026-02-13 8:58

Kilka dni temu produkcji TVN poinformowała "Super Express", że Bożena Dykiel wraca na plan "Na Wspólnej". Niestety tak się nie stanie. Wybitna aktorka zmarła. O jej odejściu w piątek rano poinformował ksiądz Andrzej Luter. Miała zaledwie 77 lat.

Nie żyje Bożena Dykiel

Bożena Dykiel, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kina i teatru nie żyje. Potrafiła rozbawić do łez i wzruszyć do głębi. To ból nie do opisania dla najbliższych oraz ogromna wyrwa w sercach fanów, którzy dorastali z jej twórczością. Informacja o śmierci aktorki dotarła do nas w piątek rano, 13 lutego 2026 . - BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł! - poinformował ks. Andrzej Luter. 

Miała wrócić "Na Wspólną"

Rok temu aktorka przestała pojawiać się na planie serialu "Na Wspólnej", w którym od 22 lat wcielała się w ukochaną przez widzów Marię Ziębę. Wtedy też spekulowano, że gwiazda zrezygnowała z pracy z powodów zdrowotnych. Jak informował "Super Express" scenarzyści dali Dykiel odpocząć i wysłali jej bohaterkę do słonecznej Hiszpanii. Mijały miesiące a Zięba nadal nie pojawiała się w serialu. Aktorka też nie zjawiła się na planie. Fani domagali się jej powrotu. Z powodu zniknięcia aktorki, rola jej serialowego męża, w którego wciela się Mieczysław Hryniewicz (77 l.) została zmniejszona. "Super Express" prze kilkoma dniami skontaktował się z biurem prasowym TVN WBD z pytaniem o jej Dykiel.

Scenarzyści "Na Wspólnej" pracują obecnie nad wątkiem, którego istotnym elementem będzie postać Marii Zięby, granej przez Bożenę Dykiel

- usłyszeliśmy. 

Już więcej nie zagra

Niestety gwiazda nie pojawi się już na planie "Na Wspólnej" ani żadnej innej produkcji. Na szczęście Bożena Dykiel zapisała się na zawsze w historii polskiego kina. Pojawia się w dziesiątkach tytułów na małym i wielkim ekranie. Będziemy ją pamiętać dzięki rolom m.in. w "Weselu", "Ziemi obiecanej", "Człowiekowi z żelaza", "Znachorze", a także "Awansie", czy "Alternatywach 4", które przyniosły jej dużą popularność i sympatię widzów. 

