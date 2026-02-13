W Krakowie na ul. Cechowej 38-letni mężczyzna z maczetą zaczepiał przechodniów, uszkodził samochód i uderzył jedną osobę.

Gdy policjanci zlokalizowali go w domu, zaatakował ich nożami. Został obezwładniony przy użyciu paralizatora.

Napastnik został zatrzymany i odpowie za czynną napaść. W chwili zatrzymania był trzeźwy, ale zachowywał się irracjonalnie.

Chodził z maczetą po Krakowie. Później zaatakował policjantów nożami

Interwencja policji, która doprowadziła do zatrzymania 38-latka, była kulminacyjnym momentem horroru, jaki rozegrał się na Kurdwanowie. Wszystko zaczęło się od zgłoszeń przerażonych mieszkańców, którzy widzieli mężczyznę wymachującego maczetą. Funkcjonariusze błyskawicznie ustalili jego tożsamość i miejsce pobytu. Gdy zapukali do drzwi domu przy ulicy Cechowej, nic nie zapowiadało, że za chwilę sami staną się celem ataku.

Mężczyzna, zamiast poddać się poleceniom, rzucił się na mundurowych, trzymając w rękach cztery noże. Jego agresja była na tyle duża, że policjanci musieli podjąć decyzję o użyciu paralizatora. Dzięki ich szybkiej i zdecydowanej reakcji udało się uniknąć tragedii. 38-latek został obezwładniony i zakuty w kajdanki. Został zatrzymany i usłyszy zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy publicznych, za co grozi mu surowa kara.

„Zachowywał się irracjonalnie”. Co dalej z 38-latkiem?

Motyw działania 38-latka pozostają wielką niewiadomą. Jak poinformowała w rozmowie z RMF FM aspirant Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji, mężczyzna w chwili zatrzymania był trzeźwy.

- Motywy jego działania nie są znane, 38-latek zachowywał się irracjonalnie – przyznała rzeczniczka policji. Dodała również, że zatrzymany zostanie teraz przesłuchany. Niewykluczone, że konieczne będzie poddanie go specjalistycznym badaniom lekarskim, w tym psychiatrycznym, które mogą rzucić nowe światło na przyczyny jego zachowania.