Szajka oszustów rozbita przez policję. Zatrzymani mają 17 i 18 lat

Policjanci z Myślenic zatrzymali osoby zamieszane w oszustwa metodą "na pracownika banku". Interwencja miała miejsce 3 lutego wieczorem podczas próby odbioru karty bankomatowej od ofiary.

W związku ze sprawą zatrzymano kilku obywateli Ukrainy w województwach: małopolskim i wielkopolskim. Trzech z nich decyzją sądu zostało tymczasowo aresztowanych.

Śledczy ustalili, że grupa może być powiązana z innymi oszustwami na terenie kraju, w tym z wyłudzeniem sięgającym 1,5 miliona złotych.

Policyjny pościg w Myślenicach. Oszuści wpadli na gorącym uczynku podczas próby wyłudzenia

Akcja rozegrała się w godzinach wieczornych na początku lutego. To właśnie wtedy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach otrzymali zgłoszenie, które zapoczątkowało całą lawinę zdarzeń. Chodziło o próbę wyłudzenia karty bankomatowej od kobiety, która chwilę wcześniej padła ofiarą oszustwa metodą „na pracownika banku”. Działając pod dyktando fałszywego konsultanta, przelała już swoje oszczędności na wskazane przez niego konta. Na szczęście w porę zorientowała się, że coś jest nie tak.

Gdy patrol dotarł na miejsce, funkcjonariusze zauważyli podejrzaną taksówkę. Reakcja kierowcy była natychmiastowa i niezwykle gwałtowna. Na widok mundurowych wcisnął gaz do dechy, gwałtownie cofnął i z impetem uderzył w radiowóz, po czym podjął próbę ucieczki. Po kilkusetmetrowym pościgu został jednak zatrzymany i obezwładniony. Jak podaje policja, w toku dalszych działań kryminalni zatrzymali także 17-letniego obywatela Ukrainy, który czekał w pobliżu na odbiór karty bankomatowej od oszukanej kobiety. To był jednak dopiero początek.

Szajka oszustów mogła wyłudzić nawet 1,5 miliona złotych

Już następnego dnia, dzięki współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, zatrzymano kolejnego członka gangu. Był nim 18-letni obywatel Ukrainy, który, jak ustalili śledczy, zlecał 17-latkowi odbiór karty. Sprawa szybko nabrała tempa i okazało się, że jej zasięg wykracza daleko poza Małopolskę. Trop doprowadził funkcjonariuszy aż do województwa wielkopolskiego. Tam zatrzymano kolejnych dwóch obywateli Ukrainy, którzy przyjechali z Krakowa, aby – jak sami to określili – „pojechać na robotę”.

Żmudna i szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego przyniosła szokujące rezultaty. Śledczy powiązali zatrzymanych z innymi oszustwami na terenie całego kraju. Skala procederu jest ogromna, a kwota wyłudzeń może sięgać nawet 1,5 miliona złotych. Decyzją sądu trzech zatrzymanych obywateli Ukrainy zostało tymczasowo aresztowanych. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Jednocześnie funkcjonariusze po raz kolejny apelują o szczególną ostrożność w kontaktach z osobami podającymi się za pracowników banku. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast przerwać rozmowę i zweryfikować informację, dzwoniąc na oficjalną infolinię banku lub na numer alarmowy 112.

i Autor: Policja Myślenice/ Materiały prasowe