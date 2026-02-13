Wpuść 10 kropli i nasmaruj brudne palniki. Przypalony brud odpadnie sam. Sposób na wyczyszczenie palników kuchenki gazowej

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-02-13 5:28

Raz na jakiś czas warto przeprowadzić gruntowne czyszczenie kuchenki gazowej, nie wyłączając z tego jej palników. To one są narażone na najgorsze i najbardziej przywierające zabrudzenia, które z czasem przypalają się i stają się niezwykle trudne do usunięcia. Jak je wyczyścić? Wpuść dziesięć kropli, wymieszaj i nasmaruj brudne palniki. Spalenizna odpadnie sama.

Czyszczenie palników kuchenki gazowej

i

Autor: Romanr/ Shutterstock
  • Przypalony brud na palnikach kuchenki gazowej to częsty problem, który zazwyczaj wymaga szorowania.
  • Istnieje prosty, domowy sposób, by pozbyć się spalenizny bez wysiłku, używając łatwo dostępnych składników.
  • Wpuść 10 kropli pewnego płynu do białego proszku, wymieszaj, nasmaruj palniki i obserwuj, jak brud sam odpada!
  • Odkryj sprawdzony trik na lśniące palniki i ciesz się czystą kuchnią bez szorowania!

Wpuść 10 kropli i nasmaruj palniki. Przypalony brud odpadnie sam

Kuchenka gazowa to jeden z najczęściej używanych sprzętów w każdym polskim domu. To w końcu na niej przygotowujemy potrawy dla siebie i swoich bliskich. Jednak czasami wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, aby wykipiało mleko, rozlał się tłuszcz lub kapnęło ciasto do naleśników. I o ile usuniemy je od razu to mamy problem z głowy. Jednak schody zaczynają się wtedy, gdy resztki jedzenie pozostają na kuchence, jej ruszcie czy palnikach i są przez jakiś czas narażane na działanie płomienia. Wówczas czyszczenie kuchenki gazowej może kosztować nas sporo pracy. I chyba każdy przyzna, że najtrudniej usunąć przypalony brud z palników kuchenki. Do nich spalenizna zdecydowanie wyjątkowo mocno przywiera. Czym zatem wyczyścić palniki kuchenki gazowej, aby usunąć z nich przypalony brud? Tu pomoże domowa pasta czyszcząca. Wpuść dziesięć kropli do sody oczyszczonej, wymieszaj oba składniki, a gdy powstanie gęsta papka, nasmaruj nią brudne palniki. Spalenizna dosłownie odpadnie sama.

Domowy sposób na czyszczenie palników kuchenki gazowej. Pasta z sody oczyszczonej

Czyszczenie palników kuchenki gazowej nie musi wymagać stosowania silnych chemicznych detergentów. Nawet w sytuacji, gdy palniki są mocno zabrudzone lub wręcz znajdują się na nich resztki przypalanego jedzenia, to wystarczy użyć ekologicznych produktów, z których przygotujesz pastę czyszczącą. Potrzebujesz 100 g sody oczyszczonej i około 10 kropel wody. Wymieszaj te składniki, aby powstała gęsta pasta i wetrzyj ją w brudne palniki. Pozostaw na 5 minut, po czym miękką gąbka wyszoruj ich powierzchnię i spłucz letnia wodą. Soda znakomicie rozpuści zaschnięty i przypalony brud, a jej właściwości ścierające pomogą usunąć go z palników.

Inne sposoby na wyczyszczenie palników

Innym domowym sposobem na wyczyszczenie palników kuchenki gazowej jest tabletka do zmywarki. Rozpuść kapsułkę w gorącej wodzie, wrzuć do tej mieszanki palniki na 30 minut. Po tym czasie gąbką delikatnie przetrzyj ich powierzchnię, a brud zejdzie bez szorowania. Wynika to z faktu, że tabletki do zmywarki zawierają silne detergenty i enzymy, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i brud. Gorąca woda pomaga w rozpuszczaniu zabrudzeń i aktywuje działanie tabletek.

Polecany artykuł:

Wymieszaj z ciepłą wodą i nałóż na brudne fugi. Wybieli je bez szorowania, a br…
Jak to wyczyścić?
Galeria zdjęć 9
Super Express Google News
Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek
Pytanie 1 z 10
Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CZYSZCZENIE KUCHENKI
czyszczenie palników