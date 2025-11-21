Rozpuść w misce z wodą i wrzuć brudne palniki. Odpadnie brud i spalenizna, a one będą jak nowe. Czyszczenie palników kuchenki gazowej

Przypalone palniki kuchenki gazowej to częsty problem w każdej kuchni.

Istnieją proste i skuteczne domowe sposoby, aby przywrócić im czystość.

Poznaj sprawdzone metody na usunięcie brudu bez wysiłku!

Rozpuść w misce z wodą i wrzuć brudne palniki. Odpadnie brud i spalenizna

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, aby wykipiałe mleko czy zupa zalały kuchenkę. Wówczas na palnikach momentalnie pojawia się spalenizna, którą ciężko jest usunąć zwykłym płynem do naczyń. Najgorzej jeśli zaniedbamy dokładne wyczyszczenie palników po takiej wpadce i pozwolimy tego brudowi się przypalać. Wówczas jego doczyszczenie będzie nas kosztowało sporo pracy. Niestety brudne palniki negatywnie wpływają na funkcjonalność kuchenki, dlatego tak ważne jest utrzymanie ich w czystości. A czym wyczyścić palniki kuchenki gazowej z przypalonego brudu? Jedyne czego potrzebujesz to niedużej miski, gorącej wody i jednej tabletki do zmywarki. Rozpuść kapsułkę w wodzie, wrzuć do tej mieszanki palniki na 30 minut. Po tym czasie gąbką delikatnie przetrzyj ich powierzchnię, a brud zejdzie bez szorowania. Wynika to z faktu, że tabletki do zmywarki zawierają silne detergenty i enzymy, które skutecznie rozpuszczają tłuszcz i brud. Gorąca woda pomaga w rozpuszczaniu zabrudzeń i aktywuje działanie tabletek.

Czyszczenie planików gazowych octem

Innym sposobem na czyszczenie palników kuchenki jest ocet, który pod wpływem wyższej temperatury rozpuszcza tłuszcz i zaschnięty brud, dzięki czemu palniki są perfekcyjnie czyste i to bez silnej chemii czy pracochłonnego szorowania. Wystarczy wlać 1 litr octu do 2 litrów gorącej wody w misce i namoczyć w tym roztworze brudne palniki. Po około 20 minutach delikatnie szorujemy ich powierzchnię, aby usunąć resztki zabrudzeń i gotowe. Palniki kuchenki gazowej będą jak nowe.

Domowe sposoby na czyszczenie palników kuchenki

Oprócz octu i tabletki do zmywarki świetnym sposobem na czyszczenie palników kuchenki gazowej jest także soda z dodatkiem cytryny. W naczyniu żaroodpornym ułóż palniki, przekrój cytrynę na pół i poukładaj ją obok nich. Następnie wsyp opakowanie sody oczyszczonej i zalej wszystko wrzątkiem. Delikatnie wyciśnij sok z cytryny i poczekaj 2 godziny. Po tym czasie opłucz palniki pod bieżącą wodą.