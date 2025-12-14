Dramat na jeziorze. Zaginął wędkarz, odnaleziono pustą łódkę

Dramat na jeziorze Skomętno. Zaginął wędkarz, odnaleziono pustą łódź

Od niedzielnego poranka (14 grudnia) trwają poszukiwania 60-letniego wędkarza na jeziorze Skomętno w gminie Kalinowo (powiat ełcki). Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ełku mężczyzna w sobotę (13 grudnia) wypłynął samotnie łódką na ryby. Gdy nie wrócił i nie nawiązał z rodziną kontaktu, bliscy zgłosili jego zaginięcie. Po godz. 23 strażacy odnaleźli na jeziorze pustą, dryfującą łódkę oraz rzeczy 60-latka.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

Sonda Czy wiesz, jak pomóc tonącej osobie? Oczywiście, że tak! Obawiam się, że nie W sumie to nie wiem