Dramat na jeziorze. Zaginął wędkarz, odnaleziono pustą łódkę

Dramat na jeziorze Skomętno (woj. warmińsko-mazurskie). Trwają poszukiwania 60-letniego wędkarza. W sobotę (13 grudnia) mężczyzna wypłynął sam na ryby. Kiedy nie wracał, rodzina zgłosiła zaginięcie. Tego samego dnia późnym wieczorem strażacy odnaleźli pustą, dryfującą na jeziorze łódkę.

Od niedzielnego poranka (14 grudnia) trwają poszukiwania 60-letniego wędkarza na jeziorze Skomętno w gminie Kalinowo (powiat ełcki). Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ełku mężczyzna w sobotę (13 grudnia) wypłynął samotnie łódką na ryby. Gdy nie wrócił i nie nawiązał z rodziną kontaktu, bliscy zgłosili jego zaginięcie. Po godz. 23 strażacy odnaleźli na jeziorze pustą, dryfującą łódkę oraz rzeczy 60-latka.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ełku

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasad bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

