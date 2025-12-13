Golf roztrzaskał się na drzewie. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia jest w szpitalu

Tragedia pod Elblągiem! Dwie osoby zginęły, jedna walczy o życie po koszmarnym wypadku

Do tragedii doszło w sobotę (13 grudnia) około godz. 2 w nocy w miejscowości Rejsyty niedaleko Elbląga. 40-letni mężczyzna za kierownicą volkswagena golfa uderzył w drzewo. Kierowca zmarł na miejscu. Nie żyje również 51-letni pasażer. W aucie był jeszcze 22-latek, który obecnie przebywa w szpitalu i walczy o życie.

Jak informuje nadkom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, 40-letni kierujący nie miał uprawnień. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z ruchu drogowego, ratownicy medyczni i strażacy.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Elblągu

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

