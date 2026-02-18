26-latka z dwoma krzyżami na twarzy poszukiwana listem gończym. Policja apeluje

Za co poszukiwana jest Katarzyna Ziomek?

Sąd Rejonowy w Ostródzie zarządził poszukiwania listem gończym za 26-letnią Katarzyną Ziomek. Jak informuje policja, kobieta, której ostatnim znanym miejscem zamieszkania był Pasłęk, ma do odbycia wyrok. Funkcjonariusze opublikowali jej dane oraz wizerunek, licząc na pomoc ze strony obywateli, która może okazać się kluczowa w tej sprawie. Na upublicznionej fotografii widoczne są dwa małe krzyże prawdopodobnie wytatuowane na policzkach ściganej kobiety.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie, poszukiwana to Katarzyna Ziomek, córka Zbigniewa, ma 26 lat. Na kobiecie ciąży kara bezwzględnego pozbawienia wolności, która musi zostać wykonana.

Głównym powodem poszukiwań jest konieczność doprowadzenia 26-latki do zakładu karnego. Kobieta ma do odbycia karę 5 miesięcy pozbawienia wolności za czyn z art. 278 par. 1 Kodeksu karnego, czyli kradzież. W komunikacie policji wspomniano również o "innych" czynach, co sugeruje, że zarzutów mogło być więcej, jednak to właśnie wyrok za kradzież stał się podstawą do wydania listu gończego.

Policja apeluje o pomoc. Jak można przekazać informacje?

Funkcjonariusze policji zwracają się z prośbą do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat aktualnego miejsca pobytu Katarzyny Ziomek. Każdy, nawet z pozoru nieistotny szczegół, może przyczynić się do jej zatrzymania.

Wszelkie informacje można przekazywać, kontaktując się z policją na kilka sposobów:

dzwoniąc na numer alarmowy 112,

kontaktując się bezpośrednio z dyżurnym pod numerem 47 734 19 28,

wysyłając anonimową wiadomość e-mail na adres: [email protected].

Policja zapewnia, że każda informacja zostanie dokładnie zweryfikowana, a osobom przekazującym dane gwarantowana jest pełna anonimowość.

