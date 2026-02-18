Jak wygląda Środa Popielcowa w kawiarni ojca Rydzyka na obrzeżach Torunia? Reporter "Super Expressu" postanowił to sprawdzić. Trzeba przyznać, że ekipa lokalu jest przygotowana na szczególny dzień.

Przy okazji sprawdziliśmy, czy jakość dań się nie popsuła. Tradycyjnie już wracamy do czytelników z recenzją.

Co zastał dziennikarz na miejscu? Pokazujemy w tym materiale!

Środa Popielcowa w lokalu ojca Rydzyka

Środa Popielcowa to ważny dzień w życiu każdego katolika. Tego dnia obowiązuje ścisły post. Dwa posiłki jemy po to, aby zaspokoić głód, a jeden możemy zjeść do syta. Dziennikarze "Super Expressu" pojechali 18 lutego do restauracji prowadzonej przez fundację ojca Tadeusza Rydzyka. Reporterzy mieli konkretny cel - zgrzeszyć i zjeść jakieś mięso. Nie ukrywali w rozmowach, że liczą na karkówkę pieczoną w sosie grzybowym. W lokalu u Rydzka dobre są też kotlety z piersi kurczaka. Dużą popularnością cieszą się flaki, fasolka po bretońsku i leczo.

Niestety - przynajmniej dla dziennikarzy "SE", Środa Popielcowa w restauracji ojca Tadeusza to zero dań, w których mogło by się znaleźć mięso albo kawałek kiełbasy.

Ryba na pocieszenie. Recenzja dania powala!

W jadłospisie lokalu fundacji ojca Rydzyka nie było lecza, nie znaleźliśmy też fasolki, próżno było szukać flaczków. Co z tym fantem zrobić? Dziennikarze "Super Expressu" zjedli na pierwsze danie krem z ziemniaków z czosnkiem. W zupie nie było ani jednej skwarki. Nie było ani jednego oczka tłuszczu. Mimo to, krem był pyszny. Na drugie danie zjedliśmy rybę panierowaną z ziemniakami i surówka. Ryba była bardzo dobra, surówka wyśmienita. Ziemniaki zostały ocenione jako "normalne".

Porcja zupy kosztowała 10 złotych. Drugie danie kosztowało nas 30 zł. Jedno jest pewne - ekipa lokalu, zarządzanego przez fundację Lux Veritatis zdała egzamin ze Środy Popielcowej. Podobnie było dwa lata temu, kiedy próbowaliśmy "podchodów" pod schabowego.

Galeria ze zdjęciami: Środa Popielcowa w lokalu ojca Rydzyka. Sprawdziliśmy, czy podają mięso

8