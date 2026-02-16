Tragedia w walentynki. Ciężarna Kasia zginęła w wypadku. Mąż podał datę pogrzebu

Śmierć Katarzyny wstrząsnęła Choceniem

14 lutego, około godziny 13:00 w walentynki, w Choceniu pod Włocławkiem (woj. kujawsko-pomorskie), doszło do tragicznego wypadku. BMW zderzyło się z jadącym z naprzeciwka Audi S5. Na miejscu szybko pojawiły się karetki i śmigłowiec pogotowia lotniczego. Życia pani Katarzyny która kierowała BMW nie udało się uratować. Kobieta była w czwartym miesiącu ciąży.

Dramatyczny apel o pomoc

W niedzielę, 15 lutego, jej mąż Miłosz Chmielewski, zamieścił w mediach społecznościowych apel do świadków zdarzenia.

"Wczoraj doszło do tragicznego wypadku w okolicach Chocenia, w którym zginęła moja ciężarna żona. Bardzo proszę o kontakt motocyklistę, który był pierwszy na miejscu wypadku i wzywał pomoc"

- czytamy we wpisie.

- Moja żona była w 17. tygodniu ciąży. To już życia mojej żonie nie zwróci. Chcę tylko sprawiedliwości i poznać prawdę. Moja zona zawsze jeździła ostrożnie. Na nagraniu które mam słychać jak ten samochód jadący z naprzeciwka przed zderzeniem się z samochodem moje zony dodaje gazu, Nie wiem czy on wpadł w poślizg czy w wyrwę w jezdni - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" Miłosz Chmielewski.

Poszukiwany kierowca Lanosa

Jego żona Katarzyna w sobotę jechała samochodem BMW 1.

- Motocyklista się ze mną skontaktował. Szukamy kierowcy Lanosa. On musiał widzieć jak doszło do wypadku. Audi miało letnie opony. To była prosta droga - mówi mężczyzna i zaczyna płakać.

Na razie policja nie jest w stanie powiedzieć jak doszło do tego wypadku. Na pewno w tej sprawie zostanie powołany biegły sądowy.

Kiedy pogrzeb tragicznie zmarłej Katarzyny?

Dzisiaj mąż tragicznie zmarłej kobiety w mediach społecznościowych poinformował, że pogrzeb jego żony odbędzie się w najbliższy czwartek, 19 lutego, o godzinie 13:30 w kościele parafialnym w Błennie.

6

Quiz. Czy potrafisz udzielić pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Musisz zadzwonić po pogotowie. Który numer wybierzesz? 997 998 999 Następne pytanie