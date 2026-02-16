Sprowadzał leki z Ukrainy. Farmaceutyki przeznaczone dla ludzi trafiały nawet do lecznic dla zwierząt!

Wpadł z torbami pełnymi leków! Tajna akcja policji pod domem 30-latka

Policjanci od przestępczości gospodarczej od dawna mieli go na oku. Przez wiele tygodni śledzili interes 30-latka. W końcu zebrano wystarczające dowody, by móc przystąpić do akcji. Do zatrzymania doszło tuż pod domem mieszkańca Chorzowa. Mężczyzna właśnie wychodził z budynku z paczkami w rękach. Towar pakował do samochodu.

Nie spodziewał się, że wszystkiemu przyglądają się funkcjonariusze. W paczkach znajdowały się środki farmaceutyczne. Podczas przeszukania mieszkania policjanci natknęli się na kolejne kartony leków z opisami w cyrylicy. Łącznie zabezpieczono kilkaset opakowań nielegalnych preparatów sprowadzonych z Ukrainy.

- Z ustaleń śledczych wynika, że 30-latek prowadził działalność gospodarczą polegającą na imporcie produktów leczniczych oraz wprowadzaniu ich do obrotu bez wymaganego zezwolenia. Informacje o oferowanych preparatach zamieszczał na jednym z portali internetowych, natomiast kontakt z klientami odbywał się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Zamówione produkty najczęściej wysyłane były do odbiorców firmą kurierską - informuje policja.

Leki dla ludzi trafiały do zwierząt! Szokujące ustalenia śledczych

Policjanci dokonali jeszcze jednego odkrycia. Sprowadzane preparaty sprzedawane były nie tylko klientom prywatnym. Trafiały także do lecznic weterynaryjnych, gdzie były podawane zwierzętom. Problem w tym, że leki przeznaczone były do leczenia ludzi! Nie posiadały rejestracji ani dopuszczenia do obrotu weterynaryjnego.

Co więcej, jak ustalili śledczy, żaden z tych produktów nie był legalnie dopuszczony do obrotu w Polsce. Nie posiadały wymaganej rejestracji, a na opakowaniach brakowało nawet oznaczeń w języku polskim.

- Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z tyskiej komendy pod nadzorem prokuratury Rejonowej w Tychach. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec 30-latka zastosowano już środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju - dodają funkcjonariusze.

