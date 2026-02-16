Postąpił zgodnie z procedurami, mimo to go odsunęli. Nowe okoliczności skandalu w WOT

Skandal w wojsku. Nastolatka została zgwałcona?

W 13 Śląskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej trwa kontrola. Ruszyła, gdy na jaw wyszły informacje o gwałcie jakiego dopuścił się por. Zbigniew K.-G., będący wówczas żołnierzem "terytorialsów". Od dowodzenia brygadą odsunięto też płk. Pawła Piątkowskiego. Wszystkie te kroki podjęto dopiero teraz, choć dowództwo WOT i MON musiały wiedzieć o sprawie już dwa dni po wydarzeniu. Poinformował o tym sam odsunięty płk. Piątkowski.

O sprawie gwałtu po obchodach święta Hubertus w Świerklanach w październiku ub. r. pisaliśmy kilka dni temu. Porucznik śląskiej brygady WOT, Zbigniew K.-G. (49 l.), zdaniem śledczych z prokuratury, miał podczas zakrapianej nieoficjalnej części imprezy zgwałcić 17-latkę, wykorzystując przy tym fakt, że nastolatka była nietrzeźwa. Do zdarzenia doszło 11 października 2025 r. Kolejnego dnia policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali porucznika, który usłyszał zarzut gwałtu oraz udzielania narkotyków. Gdy sprawa niedawno trafiła do publicznej wiadomości z szeregów wyrzucono por. Zbigniewa K.-G. Jednak na tym nie koniec. W 13 Śląskiej Brygadzie WOT ruszyły kontrole dowództwa WOT oraz MON-u. A samego dowódcę płk. Piątkowskiego odsunięto od dowodzenia. Portal Onet napisał nawet, że dowódca śląskiej brygady miał wiedzę o przestępstwie dokonanym przez jego żołnierza, ale sprawę próbował zatuszować i nie poinformował o tym przełożonych.

Pułkownik postąpił zgodnie z procedurami?

Tymczasem "Super Express" dotarł do dokumentu, który pokazuje, że płk. Piątkowski niczego nie próbował ani zataić, ani tuszować. Gdy tylko został poinformowany o przestępstwie, jakiego miał dopuścić się jego podopieczny, natychmiast sporządził o tym stosowny meldunek. Dokument został skierowany do Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Dyrektora Departamentu Kadr w MON. Meldunek nosi datę 13 października 2025 r., czyli został skierowany do przełożonych Piątkowskiego dwa dni po całym zdarzeniu.

Płk Paweł Piątkowski informuje w meldunku, że por. Zbigniew K.-G. został zatrzymany przez policję w związku z podejrzeniem dokonania przestępstwa z art. 197 kk. Piątkowski napisał w nim też, kiedy informacja o tym dotarła do niego i z jakiego źródła (13 Śląską Brygadę WOT poinformowała Żandarmeria Wojskowa).

Mając na uwadze wspominany meldunek zapytaliśmy w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, dlaczego odsunięto od dowodzenia płk. Piątkowskiego i czy meldunek wywołał jakąkolwiek reakcję ze strony przełożonych dowódcy 13 Śląskiej Brygady WOT.

Co na to WOT?

Pełniący obowiązki rzecznika WOT, mjr Rafał Rylich poprosił jednak o czas na odpowiedź i skierowanie pytań droga mailową, co też uczyniliśmy. - Teraz nie jestem w stanie odpowiedzieć na te pytania. Czekamy na wyniki kontroli, gdy je będę miał to, odpowiem. Dowódca został odsunięty, choć może to słowo jest trochę niefortunne, by nie uczestniczył w pracach komisji, które przeprowadzają kontrole w jednostce, czy w przesłuchaniach żołnierzy. To jest kwestia tylko wyjaśnienia sprawy. Jeżeli wszystko był w porządku, to może wrócić do wykonywania obowiązków - powiedział nam mjr Rylich.

