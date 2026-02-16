Trwają intensywne poszukiwania 26-letniej Angeliki. Służby przeszukują zamarzniętą rzekę [GALERIA]

Zniknęła nad Wartą! Pilny apel policji o pomoc w poszukiwaniach 26-latki

W niedzielę, 15 lutego, w godzinach wieczornych, policja z Gorzowa Wielkopolskiego wystosowała pilny komunikat o zaginięciu Angeliki Jastrzębskiej. Ślad po 26-latce urwał się około godz. 17.00. Po raz ostatni widziano ją w rejonie Bulwaru Zachodniego przy ul. Nadbrzeżnej, tuż nad brzegiem Warty.

Jak przekazali mundurowi, kobieta wyszła z domu około godziny 16 i miała wejść do Warty, a nawet w niej pływać. Poszukiwania w dniu, 15 lutego trwały do późnych godzin nocnych.

Służby przeszukują zamarzniętą rzekę, używają sań i dronów

Od poniedziałkowego poranka (16 lutego) kontynuowana jest zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza. Służby robią wszystko, by jak najszybciej odnaleźć 26-latkę i sprawdzić, czy zdołała wydostać się z wody. W działania zaangażowani są policjanci i strażacy, w tym wyspecjalizowana grupa ratowników.

- Wśród funkcjonariuszy jest specjalistyczna grupa. Działania to nie tylko przeszukiwanie wyznaczonych obszarów przez mundurowych, ale także korzystanie z nowoczesnego sprzętu. Po zamarzniętej rzece strażacy poruszają się na saniach lodowych. Pomagają także drony powietrzne oraz podwodne, które przekazują obraz operatorom - podaje aspirant Agnieszka Wiśniewska z gorzowskiej komendy.

Rysopis zaginionej Angeliki. Ma charakterystyczny tatuaż

Policja opublikowała rysopis zaginionej 26-latki, który może pomóc w jej identyfikacji. Każda informacja może okazać się kluczowa dla odnalezienia kobiety.

Zgodnie z komunikatem policji, zaginiona Angelika ma:

165 cm wzrostu,

jest szczupłej budowy ciała.

Znak charakterystyczny - tatuaż na lewej nodze- „głowa wilka”

Policja prosi o pomoc. Ważna jest każda informacja

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim apelują do wszystkich osób, które mogły widzieć 26-letnią Angelikę w niedzielne popołudnie lub mają jakiekolwiek informacje na temat jej obecnego miejsca pobytu. Liczy się każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

7

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie