Do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego doszło na trasie łączącej Choceń z Czerniewicami w powiecie włocławskim. Służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów osobowych na drodze wojewódzkiej nr 269. Na miejsce natychmiast skierowano policję, straż pożarną i zespoły ratownictwa medycznego.

Ze wstępnych informacji wynika, że do zderzenia aut marek BMW i Audi doszło najprawdopodobniej w trakcie manewru wymijania. Więcej szczegółów w rozmowie z nami przekazał mł. asp. Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku.

- Na miejscu jest prokurator. Wstępnie wiemy, że doszło do zderzenia się dwóch pojazdów marki bmw i audi. Do zdarzenia najprawdopodobniej doszło podczas wymijania się tych pojazdów. W wyniku tego zdarzenia kierująca bmw 26-latka pomimo udzielenia pomocy poniosła śmierć, natomiast 22-latek z audi został zabrany do szpitala. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora i biegłego z dziedziny wypadków

- mówi nam policjant.

Ogromne utrudnienia i zablokowana droga

W akcji ratowniczej brały udział dwa zastępy straży pożarnej, Zespół Ratownictwa Medycznego oraz Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Niestety, mimo wysiłków ratowników, życia 26-letniej kobiety nie udało się uratować. Droga wojewódzka nr 269 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policjanci zorganizowali objazdy lokalnymi drogami. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godzin wieczornych.