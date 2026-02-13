Życzenia na walentynki 14 lutego 2026. Piękne i romantyczne wierszyki dla zakochanych! Wyjątkowe propozycje

Walentynki 2026: życzenia, wierszyki, rymowanki - 14.02.2026

Walentynki, obchodzone 14 lutego, to jedno z najbardziej romantycznych świąt w roku. To dzień, w którym zakochani na całym świecie wyrażają swoje uczucia, obdarowując się upominkami, kartkami z życzeniami, kwiatami czy czekoladkami. Choć kojarzymy je głównie z miłością romantyczną, to świetna okazja, by okazać serdeczność także rodzinie, przyjaciołom czy bliskim osobom.

Święto wywodzi się z tradycji związanych ze św. Walentym – biskupem, który według legendy potajemnie udzielał ślubów zakochanym, mimo zakazu cesarza. Za swoje działania został uwięziony i stracony 14 lutego. Z biegiem lat dzień ten stał się symbolem miłości i wzajemnego obdarowywania się romantycznymi gestami.

Jak świętuje się Walentynki?

W różnych krajach Walentynki obchodzone są na wiele sposobów. W USA zakochani wymieniają się kartkami walentynkowymi i prezentami. We Francji, uznawanej za najbardziej romantyczny kraj, popularne są romantyczne kolacje przy świecach. W Japonii kobiety wręczają mężczyznom czekoladki – te zwykłe jako wyraz sympatii, a bardziej luksusowe dla ukochanych. Natomiast w Finlandii i Estonii to „Dzień Przyjaźni”, podczas którego obdarowuje się także przyjaciół.

Niezależnie od tego, jak świętujemy, najważniejsze w Walentynki jest okazanie uczuć – nie tylko poprzez prezenty, ale przede wszystkim szczere słowa i gesty

Tobą żyję najdroższy...

Czy wiesz, co jest tego przyczyną?

To że marzę o Tobie

O najmilszej mi osobie

Serce me mocno dziś bije

Dlatego, że Tobą dziś żyję!

***

Miłość jest piękna,

gdy kochać się umie,

gdy jedno serce

drugie rozumie!

***

Jesteś moim szczęściem,

wiarą i nadzieją,

światłem w mroku,

przyszłością,

powietrzem,

całym światem...

Bądź dla mnie

tym wszystkim już zawsze!

***

***

Z bliska i z daleka,

w smutku i radości,

nie zapomnij nigdy

o mojej miłości.

Twoja Walentynka

***

Marzę tylko

o jednym chłopcu

On mi się w nocy śni...

A tym chłopcem jesteś Ty!

***

Kochać nie znaczy o kimś marzyć,

Kochać nie znaczy o kimś śnić,

Kochać to znaczy komuś wierzyć,

Kochać to znaczy dla kogoś żyć…

***

***

W Walentynki piękny świat,

więc Ci życzę uroczyście:

żyj przynajmniej ze sto lat!

Ze mną oczywiście!

***

Dla Ciebie niebo, dla Ciebie słońce.

A oprócz tego gwiazd dwa tysiące.

Wszystko bym dała tylko dla Ciebie,

abyś mógł czuć się ze mną jak w niebie.

***

Moje serce zakochane

tylko Tobie jest oddane.

Daj mi teraz serce Twoje,

będzie nas szczęśliwych dwoje!

***

Moje serce cicho puka,

moje oko Ciebie szuka,

moje usta szepcą skromnie:

jeśli kochasz - napisz do mnie.

Twoja Walentynka

***

Znam Cię już wieki całe

Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

W każdy zmierzch i noc czekam

Może przyjdziesz, może zjawisz się

A jeśli nie to sam Ci powiem,

Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.

Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem

Kim dla Ciebie jestem ...

***

Jeśli zgadniesz kto to taki

to dostaniesz dwa buziaki.

Jeśli zgadniesz, że to ja

to dostaniesz jeszcze dwa.

Twoja Walentynka!

***

W Dniu świętego Walentego,

dla Misiaczka kochanego,

wielkie serce ślę ja skrycie,

bo ja Kocham Cię nad życie!

***

Są ludzie, których potrzebuję.

Są ludzie, których kocham.

I są ludzie tak jak Ty,

których się potrzebuje,

bo się ich tak bardzo kocha.

Kocham Cię - Twoje oczy.

Kocham uśmiech Twój uroczy.

Kocham serce Twe najmilsze,

które memu jest najbliższe.

***

***

To małe czerwone serduszko

niech powie Ci na uszko,

kto Cię pokochał prawdziwie

i żyć chce z Tobą szczęśliwie!

***

Słońce nauczyło mnie marzyć,

gwiazdy miłością darzyć,

deszcz nauczył mnie szlochać,

a Ty nauczyłaś mnie kochać.

***

Chciałabym Ci dać wiosenne zorze.

Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew.

Majowy księżyc, groźne morze,

Zimą słowików śpiew.

Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń,

Jak kwiatów polnych błękit snów,

I moje serce przyjmij w darze.

W miłości, której brak mi już słów.

źródło: wierszykolandia.pl

