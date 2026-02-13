Życzenia na walentynki 14 lutego 2026. Piękne i romantyczne wierszyki dla zakochanych! Wyjątkowe propozycje

Walentynki 2026: życzenia, wierszyki, rymowanki - 14.02.2026
Walentynki, obchodzone 14 lutego, to jedno z najbardziej romantycznych świąt w roku. To dzień, w którym zakochani na całym świecie wyrażają swoje uczucia, obdarowując się upominkami, kartkami z życzeniami, kwiatami czy czekoladkami. Choć kojarzymy je głównie z miłością romantyczną, to świetna okazja, by okazać serdeczność także rodzinie, przyjaciołom czy bliskim osobom.
Święto wywodzi się z tradycji związanych ze św. Walentym – biskupem, który według legendy potajemnie udzielał ślubów zakochanym, mimo zakazu cesarza. Za swoje działania został uwięziony i stracony 14 lutego. Z biegiem lat dzień ten stał się symbolem miłości i wzajemnego obdarowywania się romantycznymi gestami.
Jak świętuje się Walentynki?
W różnych krajach Walentynki obchodzone są na wiele sposobów. W USA zakochani wymieniają się kartkami walentynkowymi i prezentami. We Francji, uznawanej za najbardziej romantyczny kraj, popularne są romantyczne kolacje przy świecach. W Japonii kobiety wręczają mężczyznom czekoladki – te zwykłe jako wyraz sympatii, a bardziej luksusowe dla ukochanych. Natomiast w Finlandii i Estonii to „Dzień Przyjaźni”, podczas którego obdarowuje się także przyjaciół.
Niezależnie od tego, jak świętujemy, najważniejsze w Walentynki jest okazanie uczuć – nie tylko poprzez prezenty, ale przede wszystkim szczere słowa i gesty
Tobą żyję najdroższy...
Czy wiesz, co jest tego przyczyną?
To że marzę o Tobie
O najmilszej mi osobie
Serce me mocno dziś bije
Dlatego, że Tobą dziś żyję!
***
Miłość jest piękna,
gdy kochać się umie,
gdy jedno serce
drugie rozumie!
***
Jesteś moim szczęściem,
wiarą i nadzieją,
światłem w mroku,
przyszłością,
powietrzem,
całym światem...
Bądź dla mnie
tym wszystkim już zawsze!
***
***
Z bliska i z daleka,
w smutku i radości,
nie zapomnij nigdy
o mojej miłości.
Twoja Walentynka
***
Marzę tylko
o jednym chłopcu
On mi się w nocy śni...
A tym chłopcem jesteś Ty!
***
Kochać nie znaczy o kimś marzyć,
Kochać nie znaczy o kimś śnić,
Kochać to znaczy komuś wierzyć,
Kochać to znaczy dla kogoś żyć…
***
***
W Walentynki piękny świat,
więc Ci życzę uroczyście:
żyj przynajmniej ze sto lat!
Ze mną oczywiście!
***
Dla Ciebie niebo, dla Ciebie słońce.
A oprócz tego gwiazd dwa tysiące.
Wszystko bym dała tylko dla Ciebie,
abyś mógł czuć się ze mną jak w niebie.
***
Moje serce zakochane
tylko Tobie jest oddane.
Daj mi teraz serce Twoje,
będzie nas szczęśliwych dwoje!
***
Moje serce cicho puka,
moje oko Ciebie szuka,
moje usta szepcą skromnie:
jeśli kochasz - napisz do mnie.
Twoja Walentynka
***
Znam Cię już wieki całe
Myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.
W każdy zmierzch i noc czekam
Może przyjdziesz, może zjawisz się
A jeśli nie to sam Ci powiem,
Że myślę o Tobie i tęsknię do Ciebie.
Rzecz tylko w tym, że ja nie wiem
Kim dla Ciebie jestem ...
***
Jeśli zgadniesz kto to taki
to dostaniesz dwa buziaki.
Jeśli zgadniesz, że to ja
to dostaniesz jeszcze dwa.
Twoja Walentynka!
***
W Dniu świętego Walentego,
dla Misiaczka kochanego,
wielkie serce ślę ja skrycie,
bo ja Kocham Cię nad życie!
***
Są ludzie, których potrzebuję.
Są ludzie, których kocham.
I są ludzie tak jak Ty,
których się potrzebuje,
bo się ich tak bardzo kocha.
Kocham Cię - Twoje oczy.
Kocham uśmiech Twój uroczy.
Kocham serce Twe najmilsze,
które memu jest najbliższe.
***
***
To małe czerwone serduszko
niech powie Ci na uszko,
kto Cię pokochał prawdziwie
i żyć chce z Tobą szczęśliwie!
***
Słońce nauczyło mnie marzyć,
gwiazdy miłością darzyć,
deszcz nauczył mnie szlochać,
a Ty nauczyłaś mnie kochać.
***
Chciałabym Ci dać wiosenne zorze.
Szkatułkę szczęścia, wiatru śpiew.
Majowy księżyc, groźne morze,
Zimą słowików śpiew.
Chciałabym Ci dać świat Twoich marzeń,
Jak kwiatów polnych błękit snów,
I moje serce przyjmij w darze.
W miłości, której brak mi już słów.
