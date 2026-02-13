Tragiczny wypadek w Tatrach! 32-latek zginął w lawinie

Jak podaje PAP, do tragicznego wypadku doszło po południu w rejonie Gerlachowskiego Kotła, jednego z najbardziej wymagających obszarów słowackich Tatr Wysokich. Jak przekazała Horska Zachranna Służba (HZS), spod masywu Gerlacha zeszła tzw. lawina deskowa, która porwała 32-letniego wspinacza. Mężczyzna wraz ze swoim partnerem pokonał wcześniej drogę w Żlebie Karczmarza, a po przejściu przez grań został strącony przez masę śniegu i spadł stromym żlebem.

Towarzysz utracił z nim kontakt wzrokowy i nie był w stanie określić jego położenia – relacjonował dyżurny ratownik HZS.

Słowaccy ratownicy podkreślają, że taternicy nie mieli podstawowego sprzętu lawinowego, w tym detektorów, sond ani łopatek, co znacząco utrudniło ich lokalizację. Na miejsce natychmiast wysłano śmigłowiec z dwoma ratownikami, którzy odnaleźli poszkodowanego. Mężczyzna nie został całkowicie zasypany, jednak nie dawał oznak życia.

Ratownicy górscy niezwłocznie rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową, którą kontynuowano podczas transportu lotniczego do Starego Smokowca. Na lądowisku pacjenta przejęła załoga zespołu ratownictwa medycznego. Mimo wysiłków wszystkich służb życia mężczyzny nie udało się uratować. Ciało zostało przekazane funkcjonariuszom słowackiej policji – poinformowali ratownicy HZS.

W słowackiej części Tatr Wysokich obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że lawina może zejść nawet przy niewielkim obciążeniu dodatkowym, a ryzyko zejścia masy śniegu samoistnie jest wysokie. Eksperci podkreślają, że w takich warunkach wędrówki i wspinaczki są wyjątkowo niebezpieczne, a brak odpowiedniego sprzętu lawinowego znacząco zwiększa ryzyko tragedii.