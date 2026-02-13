Tragiczna bójka w Lipnie. Nie żyje mężczyzna, policja szuka sprawcy!

Do śmiertelnej bójki doszło w piątek, 13 lutego w Lipnie, po awanturze pod sklepem, która przeniosła się na jedną z sąsiednich ulic. Jak informuje Radio PiK, w zdarzeniu uczestniczyło trzech spokrewnionych mężczyzn.
Policjanci otrzymali informację, że doszło do pobicia. Po przybyciu na miejsce okazało się, że załoga karetki pogotowia opatrywała mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niestety ten mężczyzna zmarł – relacjonuje dziennikarzom nadkomisarz Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.
Jak dodaje rzecznik, obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Z nagrań monitoringu wynika, że jeden z uczestników bójki zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Policja nadal poszukuje tego mężczyzny.
Zatrzymany został 28-letni uczestnik zdarzenia.
Schwytano go kilkanaście godzin po bójce – informuje Radio PiK. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.
Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków, by dokładnie ustalić przebieg tragicznych wydarzeń.