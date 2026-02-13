Tragiczna bójka w Lipnie. Nie żyje mężczyzna, policja szuka sprawcy!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-13 18:17

W Lipnie doszło do tragicznej bójki, w której zginął mężczyzna. Awantura rozpoczęła się pod sklepem, a następnie przeniosła się na sąsiednią ulicę. Jeden z uczestników zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Policja zatrzymała 28-latka, a jednocześnie wciąż poszukuje sprawcy, który zadał śmiertelne rany.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Do śmiertelnej bójki doszło w piątek, 13 lutego w Lipnie, po awanturze pod sklepem, która przeniosła się na jedną z sąsiednich ulic. Jak informuje Radio PiK, w zdarzeniu uczestniczyło trzech spokrewnionych mężczyzn.

Czytaj także: Trzy osoby w szpitalu po zderzeniu dwóch osobówek. Poważny wypadek w Toruniu

Policjanci otrzymali informację, że doszło do pobicia. Po przybyciu na miejsce okazało się, że załoga karetki pogotowia opatrywała mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Niestety ten mężczyzna zmarł – relacjonuje dziennikarzom nadkomisarz Małgorzata Małkińska z Komendy Powiatowej Policji w Lipnie.

Polecany artykuł:

Czujnik uratował najmłodszych. Ewakuacja żłobka po wykryciu czadu!

Jak dodaje rzecznik, obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie pobicia ze skutkiem śmiertelnym przy użyciu niebezpiecznego narzędzia. Z nagrań monitoringu wynika, że jeden z uczestników bójki zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Policja nadal poszukuje tego mężczyzny.

Zatrzymany został 28-letni uczestnik zdarzenia.

Schwytano go kilkanaście godzin po bójce – informuje Radio PiK. Prokuratura wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu.

Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringu i przesłuchuje świadków, by dokładnie ustalić przebieg tragicznych wydarzeń.

Pokój Zbrodni - Paulina Arbaczewska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKA POLICJA
POLICJA LIPNO
LIPNO
KUJAWSKO-POMORSKIE