Ojciec Rydzyk pokochał tęgie mrozy. Zarabia na nich grube miliony

Czy są tacy, którzy lubią dwucyfrowe mrozy? Najpewniej wśród takich osób jest ojciec Rydzyk, który dzięki srogiej zimie zarobił mnóstwo pieniędzy.

Geotermia Toruń, której właścicielem jest Fundacja Lux Veritatis ma się znakomicie. Potwierdzają to liczby, które przeanalizował dziennikarz "Super Expresu".

Przedstawiciele biura prasowego PGE Toruń przekazali nam konkretne liczby!

Ciepło od ojca Rydzyka ogrzewa torunian

Od 2022 roku ciepło spod ziemi do toruńskich bloków dostarcza - za pośrednictwem PGE Toruń - Geotermia Toruń. To dzieło ojca Tadeusza Rydzyka. Jej właścicielem jest Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest wspominany wyżej redemptorysta. Prawa ręka ojca Rydzyka, o. Jan Król (66 l.) jest szefem Geotermii. Dziennikarze "Super Expressu" postanowili sprawdzić, ile gigadżuli PGE kupiła w grudniu 2025 i w styczniu 2026 roku od spółki ojca Tadeusza Rydzyka. Liczby robią duże wrażenie!

- Wzrost wolumenu zakupu w grudniu 2025 r. wyniósł ok. 6% względem grudnia 2024 r., natomiast w styczniu 2026 r. ok. 38% względem stycznia 2025 r. - informuje biuro prasowe PGE Toruń.

Milionowe dotacje na Geotermię Toruń

Dotacja na odwierty w wysokości 27,5 milionów złotych została przyznana ekipie ojca Rydzyka w czasie pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dotacja na budowę ciepłowni w wysokości 19,5 miliona złotych "popłynęła" za drugich rządów PiS. Geotermia wykorzystuje złoża ciepłej wody pod Toruniem. Dotacja została przyznana po to, aby polepszyła się jakość powietrza w grodzie Kopernika.

