Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka, Nasza Przyszłość, otrzyma rekordową kwotę 8,1 mln zł z tytułu 1,5% PIT za 2024 rok.

To znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat, mimo zmiany rządu i dominacji innych organizacji w czołówce zestawienia.

Chcesz dowiedzieć się, jak fundacja Rydzyka osiągnęła ten wynik i jak plasuje się na tle innych?

Tadeusz Rydzyk ponownie na świeczniku

Tadeusz Rydzyk to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci życia publicznego w Polsce. Redemptorysta, przedsiębiorca medialny, założyciel Radia Maryja, Telewizji Trwam i szeregu fundacji oraz instytucji edukacyjnych od lat budzi emocje zarówno wśród swoich zwolenników, jak i przeciwników. Dla jednych jest duchownym, który potrafił zbudować potężne imperium medialno-finansowe wokół wartości katolickich, dla innych symbolem upolitycznienia kościoła i wykorzystania wiary do celów materialnych.

Jak więc można się domyślać, o duchownym mówi się często, lecz teraz zrobiło się o nim bardzo głośno, a to ze względu na fakt, iż ujawniono ile pieniędzy zgarnie fundacja Nasza Przyszłość z przekazań 1,5 proc. PIT za 2024 rok. Mowa o grubych milionach.

Ministerstwo Finansów opublikowało dane. Tadeusz Rydzyk bije rekordy!

W ostatnim czasie resort finansów opublikował zestawienie przekazań z 1,5 proc. podatku dochodowego za 2024 r. Wiemy, że łącznie - biorąc pod uwagę wszystkie fundacje - zebrano ok. 2,3 mld. zł. Wysoki wynik na liście zajęła fundacja Tadeusza Rydzyka, plasując się na 34. miejscu i otrzymując 8,1 mln zł. Co ciekawe, taki wynik to prawdziwy rekord, bowiem np. w roku 2023 fundacja otrzymała 6,5 mln zł, a w roku 2022 3,8 mln zł. Widać więc znaczącą różnicę w kwotach.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wygląda majątek Tadeusza Rydzyka

Te organizacje otrzymały najwyższe kwoty w skali całego kraju

Na szczycie tegorocznego zestawienia znalazły się organizacje niosące pomoc osobom chorym oraz z niepełnosprawnościami. Wśród nich prym wiedzie Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą", od lat ciesząca się ogromnym zaufaniem podatników. W 2024 zebrała ona 375 118 495,92 zł. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się fundacja "Siepomaga", otrzymując 199 288 801,33 zł, a na trzeciej pozycji uplasowała się fundacja Avalon z wynikiem 108 211 323,10 zł.

"Podatek od niemieckiego powietrza" na wyspie Uznam Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.