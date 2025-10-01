Ćwierć miliona za studia medyczne. Tadeusz Rydzyk nie oszczędza studentów

Rok akademicki rozpoczął się, a Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, związana z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, przyciąga uwagę.

Uczelnia oferuje kierunek lekarski, za który czesne wynosi 21 tys. zł za semestr, co daje ćwierć miliona złotych za cały cykl kształcenia.

Większość studentów medycyny w Polsce wybiera bezpłatne studia na publicznych uczelniach, mimo że prywatne kuszą mniejszą konkurencją.

Tadeusz Rydzyk i jego biznesy

Tadeusz Rydzyk to polski duchowny redemptorysta, urodzony 3 maja 1945 roku. Jest założycielem i dyrektorem Radia Maryja, a także współzałożycielem i prezesem Fundacji Lux Veritatis. Założył także telewizję TV Trwam oraz uczelnię w Toruniu. Można więc się domyślać, że duchowny z takim zapleczem biznesowym nie narzeka na kwestie finansowe. Spoglądając na sprawozdania finansowe za rok 2024 można zauważyć, że "imperium" Rydzyka ma się świetnie. Nic dziwnego, skoro za studia lekarskie na jego uczelni trzeba zapłacić w skali całego cyklu blisko ćwierć miliona złotych!

Czy studia u Rydzyka są płatne? Kierunek lekarski to wyzwanie finansowe!

W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej (AKSiM) w Toruniu, prowadzonej przez Fundację Lux Veritatis (związana z ojcem Rydzykiem), od niedawna oferowany jest kierunek lekarski jako jednolite studia magisterskie. Studia trwają 6 lat i są prowadzone wyłącznie w trybie stacjonarnym, co oznacza, że studiujący nie mają trybu niestacjonarnego na tym kierunku. Opłata za semestr studiów lekarskich wynosi 21 tys. zł ze semestr, więc całkowity koszt nauki może przekroczyć 250 000 zł.

Czy studiowanie medycyny jest płatne? Niekoniecznie!

Studia medyczne w Polsce mogą być zarówno bezpłatne, jak i płatne - wszystko zależy od tego, na jaką uczelnię trafi student. Na publicznych uniwersytetach medycznych (np. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku czy Wrocławiu) kształcenie na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym jest finansowane z budżetu państwa. Oznacza to, że studenci, którzy dostaną się na bezpłatne studia dzienne, nie ponoszą kosztów czesnego.

Inaczej wygląda sytuacja na uczelniach prywatnych. Dobrym przykładem jest wspomniana powyżej już Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, związana ze środowiskiem Tadeusza Rydzyka. Warto więc pamiętać, że choć prywatne uczelnie wprowadzają kierunki medyczne i kuszą mniejszą liczbą kandydatów na jedno miejsce, to większość studentów w Polsce nadal wybiera bezpłatne studia publiczne, gdzie kształcenie lekarzy ma wieloletnią tradycję i zaplecze kliniczne.