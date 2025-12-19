Microcar zmiażdżony pod Włocławkiem. Nie żyje 70-letni kierowca

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-12-19 16:55

W miejscowości Bielawy (gm. Lubraniec) doszło do tragicznego wypadku drogowego. Na drodze wojewódzkiej nr 270, 70-letni kierowca microcara poniósł śmierć na miejscu po tym, jak w tył jego pojazdu uderzył samochód marki VW. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 43-letnia kierująca VW, jadąc z Lubrańca w kierunku Brześcia Kujawskiego, z niewyjaśnionych przyczyn uderzyła w tył poprzedzającego ją microcara.

Autor: KMP Włocławek/ Materiały prasowe

Śmiertelny wypadek w Bielawach. Policja bada przyczyny tragedii

Do zdarzenia doszło w piątek (19 grudnia) około godziny 11:10. Dyżurny włocławskiej policji otrzymał zgłoszenie od świadka o wypadku drogowym w Bielawach, na drodze wojewódzkiej nr 270. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych.

Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego w dziedzinie wypadków drogowych wstępnie ustalili, że 43-letnia kierująca vw jadąc drogą z kierunku Lubrańca do Brześcia Kujawskiego uderzyła w tył poprzedzającego pojazdu typu microcar − informuje policja.

Tragiczny finał zderzenia microcara z VW. Co dalej ze śledztwem?

W wyniku zderzenia, 70-letni kierowca microcara poniósł śmierć na miejscu. Kierująca VW została przetransportowana do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku wyjaśni prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki atmosferyczne są zmienne i pogarszają widoczność. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowaniu prędkości do panujących warunków.

Apel policji o ostrożność na drogach

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Pamiętajmy o dostosowaniu prędkości do panujących warunków, zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. Bezpieczeństwo na drogach zależy od nas wszystkich.

Źródło: KMP Włocławek

