Microcar zmiażdżony pod Włocławkiem. Nie żyje 70-letni kierowca

Śmiertelny wypadek w Bielawach. Policja bada przyczyny tragedii

Do zdarzenia doszło w piątek (19 grudnia) około godziny 11:10. Dyżurny włocławskiej policji otrzymał zgłoszenie od świadka o wypadku drogowym w Bielawach, na drodze wojewódzkiej nr 270. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, prokuratora oraz biegłego z zakresu wypadków drogowych.

− Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratora i biegłego w dziedzinie wypadków drogowych wstępnie ustalili, że 43-letnia kierująca vw jadąc drogą z kierunku Lubrańca do Brześcia Kujawskiego uderzyła w tył poprzedzającego pojazdu typu microcar − informuje policja.

Tragiczny finał zderzenia microcara z VW. Co dalej ze śledztwem?

W wyniku zderzenia, 70-letni kierowca microcara poniósł śmierć na miejscu. Kierująca VW została przetransportowana do szpitala. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku wyjaśni prowadzone śledztwo pod nadzorem prokuratury.

Policja apeluje o ostrożność na drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki atmosferyczne są zmienne i pogarszają widoczność. Pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowaniu prędkości do panujących warunków.

Apel policji o ostrożność na drogach

Źródło: KMP Włocławek

