Tragedia na DK 15 niedaleko Inowrocławia! Kierowca osobówki zginął na miejscu [ZDJĘCIA]

Anna Kisiel
2026-03-13 10:12

Do dwóch poważnych wypadków doszło w piątek, 13 marca na drogach w regionie kujawsko-pomorskim. Na drodze krajowej nr 15 w Szadłowicach zderzyły się samochód osobowy i ciężarowy – kierowca osobówki zginął na miejscu. Kilkadziesiąt minut wcześniej do wypadku doszło także w Kończewicach pod Chełmżą.

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 13 marca, na drodze krajowej nr 15 w miejscowości Szadłowice w gminie Gniewkowo. O zdarzeniu poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 8:20. Na 207. kilometrze DK15 zderzyły się samochód osobowy marki Renault Scenic oraz pojazd ciężarowy. Siła uderzenia była na tyle duża, że niestety kierowca osobówki zginął.

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego marki Renault Scenic oraz samochodu ciężarowego. W wyniku zderzenia śmierć poniósł kierowca samochodu osobowego. Droga została całkowicie zablokowana. W działaniach wzięło udział 5 zastępów straży pożarnej – przekazała bryg. Ireneusz Taraszka z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku ustalają policjanci z Inowrocławia pod nadzorem prokuratora.

Do kolejnego wypadku doszło wcześniej, o 7:51, na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Kończewice. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Również w tym miejscu droga została zablokowana. Służby wyznaczyły objazd przez Chełmżę, a na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności obu zdarzeń.

