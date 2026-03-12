HMŚ 2026 w Toruniu: Otwarcie z wielką pompą! Wystąpi trzykrotny mistrz świata

Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026 to największa sportowa impreza w historii Torunia. Najlepsi lekkoatleci świata będą rywalizować w dniach 20-22 marca.

Na piątek zaplanowano wielkie otwarcie imprezy z udziałem DJ Steve'a Nasha! - Przygotowane zostało show świetlne - zdradzają nam przedstawiciele biura prasowego imprezy.

Wszyscy, którzy wybierają się na sesję popołudniową powinni rozważyć wcześniejsze przyjście do Kujawsko-Pomorskiej Areny Toruń!

Halowe Mistrzostwa Świata 2026 w Toruniu

Natalia Bukowiecka, Armand Duplantis, Justyna Święty-Ersetic i wielu innych - do Torunia przyjedzie plejada wybitnych sportowców. Już 20 marca ruszają Halowe Mistrzostwa Świata Kujawy Pomorze 2026. Lekkoatletyczne święto cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców, którzy mogą liczyć również na ciekawe imprezy towarzyszące. Sportowa rywalizacja ruszy w piątek o godzinie 10:05. W sesji porannej odbędzie się m.in. konkurs skoku wzwyż. Z kolei w sesji wieczornej kibice zobaczą m.in. finał biegu na 60 metrów mężczyzn i finał trójskoku mężczyzn. Szczęśliwcy, którzy mają bilety na sesję wieczorną powinni przyjść do hali wcześniej!

Otwarcie HMŚ z wielką pompą! Wystąpi Steve Nash

Otwarcie HMŚ rusza 20 marca o godzinie 17:20. Organizatorzy zachęcają, aby przyjść jeszcze wcześniej. Kibice będą mogli się spotkać z lekkoatletami, będzie też szansa na zdobycie unikatowych koszulek. Warto być na terenie imprezy nawet przed godziną 17! A co nas czeka podczas oficjalnego otwarcia?

- Przygotowane zostało show świetlne z udziałem DJ Steve'a Nasha, który jest trzykrotnym mistrz świata DJ-ów International DJ Association, trzykrotnym mistrz świata w Finger Drummingu. Nash od lat jest związany z Toruniem - informuje nas przedstawiciel biura prasowego mistrzostw.

Rywalizacja sportowa w sesji wieczornej rusza o 18:10, ale wcześniej kibice na pewno nie będą narzekać na nudę. - Mam nadzieję, że oprócz sportowych emocji znajdą państwo również czas, aby odkryć Toruń, Bydgoszcz oraz cały region Kujaw i Pomorza, krainę gotyckiej architektury, nadwiślańskich panoram, uzdrowisk, jezior i lasów. To miejsce, w którym historia i tradycja spotykają się z nowoczesnością i energią współczesnego życia - powiedział marszałek Piotr Całbecki.

Zdjęcia, wyniki i komentarze związane z imprezą będziemy regularnie publikować w naszym serwisie.

