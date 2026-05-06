Juwenalia UMK 2026 w Toruniu: Kto zagra na Piernikaliach? Koncerty, darmowe atrakcje, tekst aktualizowany

Juwenalia UMK 2026: Znamy motyw tegorocznych Piernikaliów

Piernikalia na Olimpie - taki będzie główny motyw tegorocznego święta studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Bogowie budzą się na Olimpie, a Toruń na kilka dni zamieni się w antyczną krainę pełną muzyki, rywalizacji i boskiej zabawy! Piernikalia na Olimpie to juwenalia inspirowane starożytną Grecją, gdzie studenci przejmują władzę, a codzienność ustępuje miejsca świętowaniu godnemu samego Zeusa - zapowiadają organizatorzy.

Początek tegorocznego świętowania zaplanowano na 18 maja, a zabawa potrwa do 24 maja, do godziny 4:00. W tym materiale zbieramy najważniejsze informacje, dotyczące Piernikaliów 2026. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z bajkowej odsłony Juwenaliów UMK w Toruniu.

46

Kto zagra na Piernikaliach 2026? Koncerty w ramach święta UMK

W aktualizowanym materiale przedstawiamy artystów, którzy mają skusić studentów i gości do zakupu wejściówek na Piernikalia. Już teraz wiemy, że organizatorzy przygotowali niespodzianki z kilkoma gatunkami muzycznymi w rolach głównych. Do 6 maja, do godziny 12:30 Samorząd Studencki UMK w Toruniu ogłosił koncerty:

Nocnego Kochanka

zespołu LOTA

Zalii

Żabsona

Margaret

zespołu Enej

rapera Young Igi

Ostatni artysta zostanie ogłoszony 6 maja w godzinach popołudniowych. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że będzie to Brodka, ale na na potwierdzenie musimy jeszcze poczekać. Bilety na koncerty wraz z cennikiem dostępne są w tym miejscu.

Darmowe atrakcje i wydarzenia podczas Juwenaliów UMK

Organizatorzy Piernikaliów na Olimpie zapraszają m.in. na "Śniadanie na Trawie" (23 maja, 10:00, Ośrodek Aktywności Studenckiej Kotłownia | teren przy Domu Studenckim nr 9), spektakl „Konstelacje” w wykonaniu Teatru Studenckiego UMK Antrakt (17 maja, 18:00, wstęp wolny), Dzień Różnorodności (21 maja, 10:00, Kopernikański Ośrodek Integracji) i Kino Plenerowe (20 maja, 20:30, Boisko przy Uniwersyteckim Centrum Sportowym 1).

Pełną listę wydarzeń, z rozpiską dzienną koncertów znajdziecie na oficjalnym wydarzeniu na Facebooku!

32