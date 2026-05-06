Piosenkarz disco polo Chucho trafił do szpitala na zagranicznych wakacjach. Teraz ostrzega!

Piosenkarz disco polo w szpitalu na zagranicznym urlopie

Sławomir Janusz Mazur, znany jako Chucho, trafił do szpitala. Co ważne, do hospitalizacji doszło, gdy piosenkarz disco polo, był na urlopie poza granicami Polski. Wszystko opisał na swoim profilu na Instagramie. Pokazał też zdjęcie i krótkie nagranie wprost ze szpitalnego łóżka. Przy okazji postanowił ostrzec innych podróżujących i mocno uczulić ich na zakup dodatkowego ubezpieczenia, które, w razie problemów zdrowotnych, pokryje koszty zagranicznego leczenia. Te bowiem mogą być ogromne!

Kochani ostatnio jest mnie tutaj trochę mniej, ale nie wynika to z tego, że mi się nie chce, tylko z tego, że tempo życia mnie trochę przygniotło. Nawet ostatnio podczas urlopu za granicą, gdzie powinienem de facto wypocząć i uspokoić głowę, z wypoczynku przerodziło się w sanatorium - napisał w sieci Mazur.

I dodał:

Na szczęście skończyło się na nocy w klinice i udało się ustabilizować sytuację. Było to już ponad 2 tygodnie temu, wiec na spokojnie mogę już o tym pogadać.Nie piszę tutaj tego, aby się żalić, tylko przestrzec was, aby nie oszczędzać na dodatkowych ubezpieczeniach podczas wyjazdów za granicę (typu Egipt, Turcja, Grecja ect.).

Chucho apeluje

Piosenkarz stwierdził, że przed wylotem na wakacje nie czuł się źle i nie sądził, że wyląduje w szpitalu. A jednak! Dodał, że przed wysokimi rachunkami za leczenie uchroniło go dodatkowo wykupione ubezpieczenie. To szczególnie ważne, by zadbać o nie przed zagranicznymi podróżami. Niestety, koszty hospitalizacji, operacji czy zabiegów w razie wypadków lub nagłych chorób mogą okazać się olbrzymie i całkiem zrujnować i tak już nadszarpnięty wakacyjnymi wydatkami budżet. Wyjazdy nie są tanie, a co dopiero leczenie na wyjazdach!

Ja przed wyjazdem czułem się dobrze, nagle potrzebna była interwencja szpitalna, koszty, jakie musiałbym ponieść, sięgałyby kilku tysięcy dolarów, a tak zapłaciłem parę złotych dodatkowego ubezpieczenia o szerszym zakresie. Pamiętajcie, że urlop/wakacje to czas zabawy, wypoczynku, ale czasem i nieprzewidzianych momentów, na które trzeba się zabezpieczyć. Zdrówka dla Was - podkreślił.

Sezon na wakacje w Egipcie czy Turcji już się rozpoczął, dlatego warto wziąć sobie uwagi piosenkarza do serca. Prawda?

Kim jest Chucho?

Chucho (Sławomir Mazur) to polski wokalista wykonujący muzykę z pogranicza disco polo, latino i country, znany jako finalista programu "Disco Star". Zadebiutował w 2018 r. W swoich utworach, takich jak "Molo" czy "Country Girl", łączy taneczne rytmy z wizerunkiem "króla latino dance".

