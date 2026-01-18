Nie żyje legenda disco polo. Krzysztof Chiliński z Vabank miał 50 lat

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-01-18 19:09

Nie żyje Krzysztof Chiliński. Założyciel i lider zespołu Vabank zmarł w czwartek, 15 stycznia mając zaledwie 50 lat. Informację o śmierci legendy muzyki disco-polo przekazało Wydawnictwo Muzyczne Poparazzi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wiadomo już, kiedy odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Chilińskiego.

Autor: @krzysztof.chilinski.1/Facebook & Shutterstock/ Shutterstock
  • Zmarł Krzysztof Chiliński, lider zespołu disco polo Vabank, w wieku 50 lat.
  • Był on ostatnim żyjącym członkiem oryginalnego składu grupy, która działała od 1994 roku.
  • Pogrzeb artysty odbędzie się 19 stycznia w Białymstoku.
  • Co przyczyniło się do przedwczesnej śmierci muzyka i jaki był jego wkład w polską scenę muzyki tanecznej?

Informacja o śmierci lidera zespołu Vabank pojawiła się w mediach społecznościowych w sobotę na oficjalnym profilu Wydawnictwa Muzycznego Poparazzi. Krzysztof Chiliński zmarł w czwartek, 15 stycznia. Miał 50 lat. 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Krzysztofa Chilińskiego, lidera zespołu VaBank. Był wybitnym artystą i osobowością muzyczną, która w istotny sposób wpisała się w historię polskiej sceny muzyki tanecznej. Jego dorobek artystyczny pozostanie trwałym świadectwem talentu i pasji

- czytamy w poście zmieszczonym przez wydawcę grupy Vabank na Facebooku. Z nekrologu zamieszczonego w sieci dowiadujemy się, że pogrzeb Krzysztofa Chilińskiego został zaplanowany na 19 stycznia w rodzinnym Białymstoku. Po mszy w kaplicy cmentarza Farnego pw. Chrystusa Zbawiciela, która odbędzie się o godzinie 11:30 nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku.

Historia zespołu Vabank

Białostocka grupa VaBank działała od 1994 roku. Zespół disco polo założyli Krzysztof Chiliński, Jerzy Szymczyk i Edward Owczarczuk. Zespół mimo licznych sukcesów w branży muzyki tanecznej po kilku latach zakończył swoją działalność. Jednak w 2009 roku muzycy wrócili na scenę. Chiliński ponownie stanął na czele grupy - tym razem pod nieco zmienioną nazwą Wabank. Od tamtej pory muzycy nagrali cztery albumy: "Nastolatka", "Dałaś mi wiarę". "Disco Lady", "Dałaś mi wiarę". Krzysztof Chiliński był dotychczas ostatnim, żyjącym członkiem zespołu. Edward Owczarczuk zmarł pod koniec 2024 r., a Jerzy Szymczyk odszedł w marcu zeszłego roku. 

