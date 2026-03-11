Kucharz odsłonił kulisy obiadu wydanego na cześć króla i królowej. Tak wygląda nakryty stół w Pałacu Prezydenckim

Król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia ze Szwecji rozpoczęli we wtorek, 10 marca trzydniową wizytę w Polsce. Szwedzka para królewska spotkała się w Warszawie m.in. z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą Martą Nawrocką, a wieczorem w Pałacu Prezydenckim odbył się uroczysty obiad wydany na cześć znamienitych gości.

Wędzony pstrąg i sernik z lawendą dla króla i królowej

"Super Express" dowiedział się, jak wyglądało menu i co zaserwowano na obiad. Oczywiście postawiono na dania kuchni polskiej. Parz królewskiej oraz gościom przyjęcia podano: czereśnie z foie gras, wędzonego pstrąga z Ojcowskiego Parku Narodowego z kawiorem, musem chrzanowym i jabłkiem łąckim, comber z jelenia z pierogiem nadziewanym mięsem, gołąbkiem z kaszą gryczaną, gruszką z delikatnym czekoladowym musem oraz sernik małopolski z morelą i lawendą. Brzmi smakowicie!

Do obiadu podano wina z polskich winnic: Gewurztraminer 2023 z winnicy Srebrna Góra, Merlot 2022 z winnicy Wieliczka, a także Prunus Cerasus 2021 z The Big Fellow. Obsługę kelnerską zapewniła młodzież z renomowanej szkoły gastronomiczno-hotelarskiej w Gdańsku. W czasie obiadu goście mieli możliwość wysłuchania muzyki filmowej i musicalowej, a wszystko to w pięknych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego.

Kucharz Karola Nawrockiego pokazał kulisy z przygotowań do obiadu na cześć króla i królowej

Co więcej, rąbka tajemnicy dotyczącego przygotowań do obiadu uchylił też kucharz prezydenta Nawrockiego, Łukasz Miecznikowski, znany również pod pseudonimem „Bigos". Pokazał on kilka zdjęć udekorowanej i przygotowanej do wydarzenia sali. Dla gości ustawiono okrągłe stoły, które zostały przykryte białymi obrusami.

Na srebrnych tacach ułożono haftowane ozdobne serwetki oraz serwety zwinięte w rulony i przepasane srebrnymi pierścieniami z wyrytymi literami RP oraz ozdobione małym bursztynem. Srebrne sztućce oraz kryształowe kieliszki i goblety dodały uroku. Stoły zostały udekorowane świeżymi bukietami żółtych i niebieskich kwiatów.

