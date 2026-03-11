Strzały w centrum Warszawy. Ktoś celował w kierunku szkoły?

Niepokojąca sytuacja w centrum Warszawy. Jedna z placówek oświatowych przy ul. Marszałkowskiej zgłosiła policji, że w jej kierunku oddano strzały, prawdopodobnie z tzw. "wiatrówki". Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy prowadzą oględziny i ustalają okoliczności zdarzenia. Na szczęście nikt nie został ranny.

  • Niepokojąca sytuacja w centrum Warszawy – szkoła zgłosiła wystrzały.
  • Prawdopodobnie użyto wiatrówki, na szczęście nikt nie został ranny.
  • Policja prowadzi intensywne czynności, by ustalić sprawcę.

Strzały w centrum Warszawy. Interweniuje policja

Policja prowadzi czynności po zgłoszeniu, które w środę rano (11 marca) wpłynęło z jednej z placówek oświatowych przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie. Z przekazanych informacji wynika, że w kierunku szkoły ktoś oddał strzały.

- Wpłynęła informacja od jednej z placówek oświatowych, że doszło tam do oddania strzałów. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, były to strzały z tzw. wiatrówki - informuje "SE" mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy śródmiejskiej policji.

Na miejsce skierowano patrole. Funkcjonariusze zabezpieczają teren i prowadzą oględziny, które mają pomóc ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz osobę odpowiedzialną.

Jak podkreślają mundurowi, w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Na tę chwilę nie ma również osób zatrzymanych, jednak policja prowadzi czynności mające wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.

Śledczy sprawdzają m.in., skąd dokładnie oddano strzały i kto mógł stać za tym niebezpiecznym incydentem.

