Policjant z Mazowsza trafił za kraty. Poszło o alkohol i kobietę w radiowozie

Policjant z Miastkowa Kościelnego podjął interwencję będąc pod wpływem alkoholu

Funkcjonariusz został zatrzymany i osadzony w celi.

Wszczęto procedurę wydalenia ze służby. Jakie będą dalsze konsekwencje jego czynu?

Pijany policjant zatrzymany na Mazowszu. Co robił z kobietą w radiowozie?

Do zdarzenia doszło 8 marca po godzinie 12. Dzielnicowy z Miastkowa Kościelnego został wysłany na interwencję do kobiety leżącej na ulicy. Zespół ratownictwa medycznego, który przybył na miejsce, nie stwierdził konieczności udzielenia pomocy medycznej. Policjant podjął decyzję o przewiezieniu kobiety radiowozem.

Wtedy dyżurny KPP w Garwolinie otrzymał zgłoszenie, że dzielnicowy z Miastkowa Kościelnego może być nietrzeźwy. Na miejsce natychmiast wysłano patrol ruchu drogowego oraz kontrolny z KPP w Garwolinie. Po przybyciu na miejsce policjanci zastali funkcjonariusza przy Posterunku Policji w Miastkowie Kościelnym.

„Wyczuwalna była od niego woń alkoholu, a przeprowadzone badanie potwierdziło, że jest nietrzeźwy. W radiowozie znajdowała się przewożona z interwencji kobieta, która przekazana została innemu patrolowi” – informuje Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Wszczęto dochodzenie

Po wykonaniu niezbędnych czynności 35-letni funkcjonariusz z ponad 4,5-letnim stażem służby został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. O zdarzeniu natychmiast powiadomiono prokuratora i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Na miejsce skierowano policjantów z Biura Kontroli Komendy Głównej Policji i Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

„Podkreślamy, że wobec każdego policjanta, który narusza prawo lub zasady etyki zawodowej, wyciągane będą natychmiastowe i stanowcze konsekwencje” – zapewnia Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu.

Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne i zawiesił funkcjonariusza w czynnościach służbowych. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu ruszyła też procedura wydalenia dzielnicowego ze służby.

