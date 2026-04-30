Nowy gigant na mapie stolicy osiągnął maksymalną wysokość. Znamy datę otwarcia

Kompleks Upper One pnie się w górę. Znamy parametry budynków

W centrum stolicy zakończył się kluczowy etap budowy kompleksu Upper One. W połowie kwietnia na szczycie 131,5-metrowej części biurowej oraz 55-metrowego hotelu uroczyście zawieszono wiechy. Oznacza to, że konstrukcje osiągnęły swój ostateczny rozmiar, a firma STRABAG Real Estate przechodzi do fazy prac wykończeniowych. Oddanie obu gmachów do użytku zaplanowano na 2027 rok.

Przedsięwzięcie składa się z 34-piętrowej przestrzeni biurowej oraz 17-kondygnacyjnego hotelu. Część noclegowa będzie funkcjonować pod szyldem znanej sieci The Cloud One Hotel.

„Upper One to jedna z największych inwestycji biurowych w centrum Warszawy. Zespół STRABAG prowadzi prace w niezwykle szybkim tempie — budynek rośnie o jedną kondygnację tygodniowo. W realizacji projektu wykorzystujemy zaawansowane narzędzia cyfrowe, w tym metodologię BIM od etapu projektowania po dokumentację techniczną, co pozwala identyfikować ewentualne kolizje już na wczesnych etapach procesu. Korzystamy również ze skanerów 3D oraz kamer 3D" - podkreśla Dariusz Kolasa, członek zarządu firmy STRABAG.

Nowy punkt na mapie Woli i Śródmieścia. Innowacje w Upper One

Inwestycja powstaje dokładnie na granicy dwóch warszawskich dzielnic, przy narożniku ulicy Grzybowskiej i alei Jana Pawła II. Wcześniej stał tu biurowiec Atrium International. Wykonawca zaznacza, że podczas wyburzania starej zabudowy aż 95 procent materiałów budowlanych trafiło do recyklingu i ponownego przetworzenia.

Po zakończeniu prac obiekt znajdzie się w czołowej dwudziestce najwyższych wieżowców w mieście. Jego znakiem rozpoznawczym staną się innowacyjne windy (Double Deck). Pięć z nich zaoferuje panoramiczne widoki, a ruch pasażerów będzie kontrolowany przez inteligentny system analizujący przepływ pracowników na poszczególnych piętrach.

Wnętrza biurowca zyskają zaawansowane systemy dbające o komfort użytkowników, w tym regulację światła, jonizację powietrza i solidną izolację akustyczną tłumiącą miejski hałas. Całość uzupełni hotelowa baza oferująca 362 pokoje.

Poniżej można obejrzeć zdjęcia dokumentujące postępy na placu budowy kompleksu Upper One:

