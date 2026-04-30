Majówka w Tatrach 2026. To ostatnia szansa na narty! Wkrótce kolejki zostaną zamknięte

Majówka w Tatrach 2026. Ostatnia szansa na narty i apel o ostrożność w górach

Długi weekend majowy w Tatrach zapowiada się wyjątkowo. To nie tylko początek sezonu wiosennych wędrówek, ale także… ostatnia okazja, by w tym roku poszusować na nartach na Kasprowym Wierchu. Jak poinformowały Polskie Koleje Linowe, wyciąg w Kotle Gąsienicowym będzie działał tylko do 3 maja.

Od poniedziałku, 4 maja kolejki linowe na Kasprowym Wierchu zostaną wyłączone z ruchu z powodu przeglądu technicznego, który potrwa do 22 maja. Oznacza to, że majówkowy weekend to ostatni moment, by wyjechać kolejką na szczyt przed przerwą.

Na górze wciąż panuje zima. Na Kasprowym Wierchu zalega około 99 cm śniegu, a temperatura w czwartek rano spadła do minus 11 stopni Celsjusza. Kolejka krzesełkowa z Hali Gąsienicowej kursuje w godzinach 08:30–16:30 i umożliwia korzystanie z tras narciarskich.

– Majówka na nartach na Kasprowym Wierchu od lat przyciąga miłośników zimowych sportów. Wciąż mamy dobre warunki do jazdy, a wszystko wskazuje na to, że nadchodzący weekend pozwoli w słonecznej, wiosennej aurze, ale jeszcze zimowej scenerii, symbolicznie zakończyć sezon narciarski na tej wyjątkowej górze – zaznacza Krzysztof Trojański z ośrodka PKL Kasprowy Wierch.

Warto jednak pamiętać, że drugi wyciąg w Dolinie Goryczkowej został zamknięty już tydzień temu. Powodem są budzące się ze snu zimowego świstaki.

Warunki w górach wciąż wymagające. TPN i policja apelują o rozwagę

Choć pogoda zachęca do wyjścia w góry, warunki w wyższych partiach Tatr nadal są trudne. Tatrzański Park Narodowy informuje, że powyżej górnej granicy lasu wciąż zalega sporo śniegu, a miejscami jest on twardy i zlodowaciały. Obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego.

W czwartek, 30 kwietnia rano na szczytach temperatura spadła nawet do minus 12 stopni Celsjusza. Pokrywa śnieżna wynosi około 99 cm na Kasprowym Wierchu, 123 cm w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i około 10 cm na Hali Gąsienicowej.

Służby TPN przypominają, że wybierając się w wyższe partie gór, należy być odpowiednio przygotowanym. Niezbędne są m.in. raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC.

Zakopiańska policja również apeluje o rozsądek. Funkcjonariusze podkreślają, że choć górskie wędrówki to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu, mogą wiązać się z realnym zagrożeniem.

- Na bieżąco oceniajmy trasę, pogodę, nasze możliwości oraz trudności na szlaku – apelują policjanci.

Służby zalecają także planowanie trasy z wyprzedzeniem i przygotowanie wariantu awaryjnego na wypadek pogorszenia pogody lub problemów zdrowotnych. Warto również zapisać w telefonie numery alarmowe oraz zainstalować aplikację Ratunek, która ułatwia lokalizację w razie wypadku.

Przed wyjściem w góry dobrze jest poinformować bliskich o planowanej trasie i godzinie powrotu. Policja przypomina także o właściwym parkowaniu – samochody należy zostawiać wyłącznie w wyznaczonych miejscach. TPN prowadzi przedsprzedaż biletów na parkingi przy szlaku do Morskiego Oka.

Funkcjonariusze zapewniają, że przez cały długi weekend będą czuwać nad bezpieczeństwem turystów. Jednocześnie podkreślają, że najważniejsze jest odpowiedzialne zachowanie samych odwiedzających.

