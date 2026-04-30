Śmiertelne ukąszenie kobry w kurorcie. Gad wślizgnął się do spodni!

Zofia Dąbrowska
2026-04-30 8:19

Tragiczny finał urlopu w popularnej wśród turystów z całego świata Hurghadzie. Podczas hotelowego pokazu z udziałem egzotycznych gadów jadowita kobra zaatakowała 57-letniego turystę Niemiec. Zwierzę dostało się do nogawki mężczyzny i ukąsiło go. Wczasowicz zmarł w szpitalu.

i

W popularnym egipskim kurorcie Hurghada nad Morzem Czerwonym doszło do przerażającego incydentu. Wypoczywający w luksusowym ośrodku 57-letni turysta z Niemiec zginął z powodu ataku jadowitego gada. Niemieckie media, powołując się na bawarskich funkcjonariuszy, poinformowały, że tragedia rozegrała się podczas występu zaklinacza węży. To stały punkt hotelowych atrakcji. W trakcie tego typu show publiczność często wchodzi w bezpośrednią interakcję ze zwierzętami, a gady układane są na ramionach uczestników. Tym razem sytuacja wymknęła się spod kontroli. Zwierzę wpełzło do spodni 57-latka spędzającego urlop w towarzystwie dwojga krewnych, a następnie ugryzło go w nogę.

Jadowity gad odebrał życie turyście. Sprawę bada niemiecka prokuratura z Memmingen

Śledczy ustalili, że u zaatakowanego mężczyzny szybko wystąpiły ostre objawy. Przeprowadzono reanimację, po której poszkodowanego przewieziono do szpitala. Niestety, wczasowicz zmarł zaraz po przewiezieniu na oddział ratunkowy. Policjanci przekazali, że w turystycznym spektaklu wykorzystywano dwa węże, najprawdopodobniej kobry. Słyną one z niezwykle silnego jadu, który w krótkim czasie wywołuje paraliż i postępującą niewydolność układu oddechowego. Nie opublikowano jeszcze oficjalnych wyników analiz toksykologicznych zmarłego. Okoliczności zdarzenia bada wydział kryminalny policji w Memmingen pod nadzorem tamtejszej prokuratury. Hurghada pozostaje jednym z najchętniej wybieranych celów podróży, kusząc odwiedzających bogatą ofertą all inclusive, wyprawami pustynnymi i możliwością nurkowania w Morzu Czerwonym.

