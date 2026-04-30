Trump już to ogłosił. Rozważa zmniejszenie liczby wojsk USA w tym europejskim kraju

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-04-30 7:11

Donald Trump ogłosił w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego, że poważnie rozważa zmniejszenie ilości amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Nie ma wątpliwości, że to odpowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych na sceptyczne stanowisko Berlina wobec amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran. Friedrich Merz stwierdził, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”.

Autor: AP Photo/ Associated Press Strzały na kolacji z udziałem Donalda Trumpa

Donald Trump: „Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech"

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego napisał w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone rozważają zmniejszenie liczby swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Jak napisał w mediach społecznościowych, decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w najbliższym czasie. „Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP” - ogłosił prezydent w serwisie Truth Social. Obecnie w Niemczech przebywa od 35 do 37 tysięcy amerykańskich wojskowych. To jeden z największych kontyngentów USA w Europie. Ewentualne ograniczenie ich liczby byłoby ważnym sygnałem dla sojuszników z NATO.

Friedrich Merz stwierdził wcześniej, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”

Zapowiedź Trumpa nie pojawiła się przypadkiem akurat teraz. Chodzi głównie o podejście krajów europejskich do konfliktu z Iranem. Dzień wcześniej amerykański prezydent ostro skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Stwierdził on, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”. Trump zarzucił niemieckiemu politykowi, że „nie ma pojęcia, o czym mówi”. Prezydent USA podkreślił, że działania wobec Iranu są konieczne i powinny zostać podjęte wcześniej. Z kolei Merz ostrzegał, że konflikt może potrwać długo. Jego zdaniem USA nie mają jasnego planu wyjścia z tej sytuacji. Przypomniał też doświadczenia z Iraku i Afganistanu, gdzie same działania militarne nie rozwiązały problemów. Trump od dłuższego czasu krytykuje sojuszników z NATO. Zarzuca im brak wsparcia w sprawie Iranu i Ormuz, choć sam, nie pytając krajów europejskich o zdanie, zaatakował wraz z Izraelem Iran. 

Sonda
Czy w Polsce powinno stacjonować coraz więcej amerykańskich żołnierzy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
NIEMCY