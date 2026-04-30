Trump już to ogłosił. Rozważa zmniejszenie liczby wojsk USA w tym europejskim kraju

Donald Trump: „Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech"

Prezydent USA Donald Trump w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego napisał w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone rozważają zmniejszenie liczby swoich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Jak napisał w mediach społecznościowych, decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta w najbliższym czasie. „Stany Zjednoczone analizują i rozważają możliwe ograniczenie (liczebności) żołnierzy w Niemczech, a decyzja będzie podjęta w najbliższym czasie. Dziękuję za uwagę! Prezydent DONALD J. TRUMP” - ogłosił prezydent w serwisie Truth Social. Obecnie w Niemczech przebywa od 35 do 37 tysięcy amerykańskich wojskowych. To jeden z największych kontyngentów USA w Europie. Ewentualne ograniczenie ich liczby byłoby ważnym sygnałem dla sojuszników z NATO.

Friedrich Merz stwierdził wcześniej, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”

Zapowiedź Trumpa nie pojawiła się przypadkiem akurat teraz. Chodzi głównie o podejście krajów europejskich do konfliktu z Iranem. Dzień wcześniej amerykański prezydent ostro skrytykował kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Stwierdził on, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”. Trump zarzucił niemieckiemu politykowi, że „nie ma pojęcia, o czym mówi”. Prezydent USA podkreślił, że działania wobec Iranu są konieczne i powinny zostać podjęte wcześniej. Z kolei Merz ostrzegał, że konflikt może potrwać długo. Jego zdaniem USA nie mają jasnego planu wyjścia z tej sytuacji. Przypomniał też doświadczenia z Iraku i Afganistanu, gdzie same działania militarne nie rozwiązały problemów. Trump od dłuższego czasu krytykuje sojuszników z NATO. Zarzuca im brak wsparcia w sprawie Iranu i Ormuz, choć sam, nie pytając krajów europejskich o zdanie, zaatakował wraz z Izraelem Iran.

Trump says that he's is weighing reducing American troop presence in Germany after Iran fued https://t.co/4JK0iV1oaf— The Sun (@sbsun) April 30, 2026

