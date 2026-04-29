Potężny pożar na wojskowym poligonie. Dym paraliżuje ruch lotniczy i autostrady. Alerty dla mieszkańców

Potężny pożar na poligonie w prowincji Geldria

Pożar wybuchł na terenie wojskowym we wsi ’t Harde, zlokalizowanej na obrzeżach lasu Veluwe w Geldrii, czyli największej pod względem powierzchni prowincji w Holandii. Edwin Kok, pełniący funkcję krajowego koordynatora do spraw pożarów terenów naturalnych z ramienia Holenderskiego Instytutu Bezpieczeństwa Publicznego, ocenił sytuację jako niezwykle poważną.

– To wyjątkowo duży pożar – podkreślił.

Jak dotąd służby nie przekazały żadnych doniesień o ewentualnych osobach poszkodowanych w wyniku tego zdarzenia.

Ćwiczenia wojskowe w Holandii a wybuch pożaru

Ministerstwo obrony Holandii w oświadczeniu dla mediów publicznych NOS przekazało, że ogień wybuchł w trakcie wcześniej zaplanowanych manewrów wojskowych na poligonie. Zgodnie z harmonogramem, żołnierze mieli w tym dniu ćwiczyć strzelanie z karabinów standardowych i maszynowych, wykorzystywać armaty, a także operować materiałami wybuchowymi. Przedstawiciele resortu podkreślają jednak, że obecnie nie ma jednoznacznych dowodów na to, iż to właśnie działania zbrojne zainicjowały pożar.

Do walki z żywiołem zadysponowano dwa wojskowe helikoptery transportowe, których zadaniem jest zrzucanie ogromnych ilości wody na objęty pożarem obszar. Zastępy straży pożarnej przewidują, że opanowanie głównego zarzewia ognia zajmie kilka godzin, natomiast całkowite dogaszanie terenu będzie procesem znacznie bardziej czasochłonnym.

Alert NL-Alert dla mieszkańców. Gęsty dym nad krajem

Duszący dym przesuwa się w kierunku zachodnim i jest odczuwalny na znacznym terytorium państwa. W związku z zagrożeniem, decydenci rozesłali powiadomienia NL-Alert do osób przebywających w prowincji Flevoland, na północnych i wschodnich obszarach Geldrii, a także w rejonach Gooi oraz Vechtstreek. Obywatelom zalecono natychmiastowe zamknięcie drzwi i okien, jak również dezaktywację systemów wentylacyjnych.

Paraliż komunikacyjny. Autostrada A28 nieprzejezdna

Drastycznie ograniczona widoczność wymusiła całkowite zablokowanie autostrady A28 na odcinku pomiędzy miejscowościami ’t Harde i Wezep, wyłączając z użytku oba kierunki jazdy. Unoszący się dym stanowi również poważne wyzwanie dla funkcjonowania ruchu lotniczego. Pracownicy kontroli lotów raportują, że piloci regularnie dopytują o wytyczne, upewniając się, czy mogą bezpiecznie przelatywać nad gęstą chmurą, czy też konieczna jest zmiana kursu w celu jej ominięcia.

Seria pożarów w Brabancji Północnej i Limburgii

Incydent na poligonie to nie jedyne wyzwanie, z jakim musiały zmierzyć się tamtejsze jednostki ratownicze w ciągu tej samej doby. Płomienie odnotowano również w okolicach Tilburga na terenie Brabancji Północnej oraz w miejscowości Helden w regionie Limburgii. Miejscowe służby alarmują, że panujące aktualnie warunki atmosferyczne, takie jak wysokie temperatury, porywisty wiatr oraz niska wilgotność powietrza, znacząco ułatwiają błyskawiczne rozprzestrzenianie się ognia we wszystkich tych lokalizacjach.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test! Pytanie 1 z 5 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym: czekać na drugi sygnał udać się najkrótszą drogą do wyjścia z atmosfery zagrożonej zmniejszyc intensywność pracy Następne pytanie

