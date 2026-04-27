Rozebrał się w pociągu do naga! Mundurowi oniemieli, gdy sprawdzili jego kartotekę

Nagi pasażer w pociągu. Akcja służb w Gelsenkirchen

Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielę na trasie przejazdu niemieckiego pociągu regionalnego RE3 w Gelsenkirchen. Według informacji przekazanych przez „Der Spiegel”, 27-letni podróżny w pewnym momencie pozbył się wszystkich ubrań. Jego zachowanie zszokowało pozostałych pasażerów, którzy na widok golasa natychmiast powiadomili służby.

Na głównej stacji w Gelsenkirchen na ekshibicjonistę czekali już funkcjonariusze niemieckiej policji federalnej. Zatrzymanego natychmiast przewieziono na najbliższy komisariat.

Długa lista zarzutów. 27-latek poszukiwany listem gończym

Na posterunku okazało się, że incydent w pociągu to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Służby ustaliły, że 27-latek od dłuższego czasu figuruje w rejestrze osób poszukiwanych. Wobec mężczyzny wydano wcześniej nakaz aresztowania.

Jak informuje „Der Spiegel”, lista przestępstw, o które podejrzewany jest zatrzymany, jest obszerna. Znajdują się na niej m.in.:

kradzież z użyciem niebezpiecznego narzędzia,

stworzenie zagrożenia w ruchu kolejowym,

przestępstwa oszustwa,

próba spowodowania uszczerbku na zdrowiu,

kierowanie gróźb karalnych.

Do tego zestawienia dołączył teraz zarzut wywołania publicznego zgorszenia, będący pokłosiem niedzielnego striptizu.

Z przedziału do celi. Zaskakujący finał ucieczki

Prosto z policyjnej izby zatrzymań, krewki 27-latek został przetransportowany do aresztu śledczego. Tam, jak przekazała policja federalna, poczeka na dalsze kroki wymiaru sprawiedliwości.

Niemiecka prasa zwraca uwagę na kuriozalny aspekt całej sytuacji. Poszukiwany mężczyzna sam wpadł w ręce organów ścigania, decydując się na zachowanie, które musiało ściągnąć na niego uwagę otoczenia i służb, zamiast starać się wtopić w tłum.

Nie tylko w Gelsenkirchen. Problemy na niemieckich torach

Incydent z Gelsenkirchen wpisuje się w szerszy problem nietypowych incydentów na niemieckich dworcach i w pociągach. W przeszłości tamtejsze media donosiły m.in. o zdarzeniu w Brandenburgii, gdzie nagi mężczyzna spacerował po peronie, a następnie wtargnął pod nadjeżdżający skład.

Podobne sytuacje udowadniają, że funkcjonariusze coraz częściej konfrontują się z nieprzewidywalnymi i ryzykownymi zachowaniami podróżnych.

Decyzja 27-latka o obnażeniu się w pociągu RE3 okazała się dla niego katastrofalna w skutkach. Nie tylko zszokował współpasażerów, ale przede wszystkim zakończył swoją ucieczkę przed wymiarem sprawiedliwości. Policja potwierdza, że zatrzymany odpowie teraz za całą serię wcześniejszych przestępstw oraz za najnowszy wybryk.

