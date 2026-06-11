Maski gazowe i ewakuacja w Pentagonie. Wszystko przez tajemniczy alarm!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-11 19:03

Niepokojące sceny rozegrały się w czwartek w Pentagonie, siedzibie amerykańskiego Departamentu Obrony. Po wykryciu problemu z jakością powietrza zamknięto część pięter i korytarzy, a z niektórych pomieszczeń ewakuowano pracowników. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze w maskach gazowych i kombinezonach ochronnych. Ostatecznie okazało się, że był to fałszywy alarm.

Pentagon
Autor: Ivan Cholakov/ Shutterstock

W czwartek (11 czerwca) w Pentagonie uruchomiono procedury bezpieczeństwa po tym, jak systemy monitorujące wykryły problem związany z jakością powietrza w budynku.

Pentagon dysponuje zaawansowanymi systemami zapewniającymi bezpieczeństwo budynku i jego użytkowników. Systemy te wykryły problem z jakością powietrza, który wymaga podjęcia środków ostrożności do czasu ustalenia znaczenia (tego problemu) — przekazał rzecznik ministerstwa obrony Sean Parnell.

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W związku z alarmem wdrożono standardowe procedury ochronne.

Ministerstwo wdraża standardowe procedury ochronne, w tym nakaz pozostania w miejscu dla osób znajdujących się w danym obszarze. Na miejscu działają zespoły interwencyjne, gotowe do wsparcia osób przebywających w budynku - dodał.

Jak podała stacja CNN, powołując się na swoje źródła, część pięter i korytarzy Pentagonu została zamknięta. Z niektórych pomieszczeń ewakuowano pracowników. Według jednego ze źródeł w budynku widziano policjantów wyposażonych w maski gazowe i kombinezony ochronne.

Sytuacja wywołała niepokój wśród osób przebywających w kompleksie, jednak po sprawdzeniu zagrożenia okazało się, że alarm był fałszywy. Pentagon wrócił do normalnego funkcjonowania.

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