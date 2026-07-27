W ataku zginęła 65-latka z Warszawy. Jest decyzja polskiej prokuratury po zamachu w Berlinie

Polska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zamachu w Berlinie.

Ofiarą śmiertelną była 65-letnia obywatelka Polski.

W ataku rannych zostało 29 osób, w tym córka zabitej Polki.

Zamach w Berlinie. Niemcy wciąż pamiętają o ofiarach tragedii

Jest decyzja Prokuratury Krajowej

We wtorek Prokuratura Krajowa poinformowała o wszczęciu śledztwa przez prokuratora z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej.

- Prokurator z mazowieckiego wydziału PZ PK wszczął dziś śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego, do którego doszło 25 lipca w Berlinie, podczas którego dokonano zabójstwa polskiej obywatelki (art. 118a k.k.). Jest to zbrodnia zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności - przekazała Prokuratura Krajowa.

Co wiadomo o zamachu w Berlinie?

Według ustaleń niemieckich śledczych sprawcą był 21-letni Abdul Ballout, obywatel Niemiec pochodzenia libańskiego, który miał sympatyzować z tzw. Państwem Islamskim (IS). W sobotni wieczór mężczyzna najpierw wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten, w pobliżu odbywającej się Parady Równości, a następnie zaatakował przechodniów ostrym narzędziem.

W zamachu zginęła 65-letnia Polka z Warszawy, a 29 osób zostało rannych, wśród nich córka ofiary. W poniedziałek niemiecki szpital Charité przekazał, że żadna z osób poszkodowanych nie znajduje się już w stanie zagrożenia życia. Po ataku przez kilkanaście godzin trwała policyjna obława. W niedzielę podejrzany został zlokalizowany na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. Podczas interwencji zaatakował funkcjonariuszy bronią białą i został zastrzelony.

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Muzułmanie potępiają zamach

Do tragedii odniosła się również Centralna Rada Muzułmanów w Niemczech, która stanowczo potępiła atak. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że przemoc wobec niewinnych ludzi nie ma żadnego uzasadnienia w islamie.

- Ochrona ludzkiego życia należy do podstawowych zasad islamu, a przemoc wobec niewinnych nie znajduje w islamie żadnego usprawiedliwienia - napisano w komunikacie.