20-latek napisał komentarz pod postem. Zareagowała policjantka. Kilkanaście minut później ratowano mu życie

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Andrzej Woźniak reporter
Andrzej Woźniak reporter
2026-07-27 15:43

Szybka reakcja policjantki asp. Weroniki Wujek z KPP w Łosicach uratowała życie 20-letni mężczyzny. W niedziele wieczorem policjantka spostrzegła na jednym z postów opublikowanych na profilu Komendy Powiatowej Policji w Łosicach niepokojący wpis mężczyzny, z którego wynikało, że zamierza on popełnić samobójstwo. Od razu powiadomiła dyżurnego swojej komendy, który ustalił miejsce pobytu mężczyzny. Niedoszły samobójca trafił do szpitala psychiatrycznego.

Ambulans pogotowia na parkingu. Na miniaturze asp. Weronika Wujek. O uratowaniu 20-latka przeczytasz na SE.
Autor: Woźniak Andrzej / Super Express
  • 20-latek zamieścił niepokojący komentarz pod postem policji w mediach społecznościowych.
  • Wpis zauważyła będąca poza służbą asp. Weronika Wujek.
  • Policjanci dotarli do mężczyzny w kilkanaście minut. Został przewieziony do szpitala psychiatrycznego.
Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie

Polecany artykuł:

Policja w żałobie, koledzy żegnają komisarz Ewelinę. „Odeszła osoba oddana służ…

Nie zlekceważyła jednego komentarza

W niedzielny wieczór, 26 lipca, pod jednym z postów opublikowanych na profilu Komendy Powiatowej Policji w Łosicach pojawił się komentarz 20-letniego mężczyzny. Jego treść wskazywała, że autor przeżywa poważny kryzys i może chcieć targnąć się na swoje życie. Choć był to dzień wolny od pracy, wpis zauważyła oficer prasowa łosickiej komendy, asp. Weronika Wujek. Nie czekała ani chwili. Natychmiast skontaktowała się z dyżurnym jednostki, który rozpoczął ustalanie miejsca pobytu młodego mężczyzny.

Policjanci zdążyli na czas

Już kilkanaście minut po pojawieniu się komentarza funkcjonariusze dotarli pod ustalony adres i podjęli interwencję. 20-latek otrzymał pomoc, a następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Ostatecznie trafił do szpitala psychiatrycznego.

Polecany artykuł:

Uratowała życie staruszce na pasach, teraz startuje na Miss Polski 2026. Piękna…

"Nawet krótki komentarz może być wołaniem o pomoc"

Jak podkreśla asp. Weronika Wujek, tego typu sygnałów nigdy nie można bagatelizować.

- To zdarzenie pokazuje, że nawet krótki komentarz zamieszczony w internecie może być wołaniem o pomoc. Każdy sygnał mogący świadczyć o zagrożeniu życia lub zdrowia jest traktowany przez nas z najwyższą powagą. Szybka ocena sytuacji, sprawny przepływ informacji oraz współpraca mają decydujące znaczenie dla ludzkiego życia - powiedziała.

Policjantka zwraca również uwagę, że osoby przeżywające kryzys nie powinny zostawać z problemami same.

- Jeżeli sam przeżywasz trudny moment i czujesz, że sytuacja Cię przerasta, pamiętaj, że nie jesteś sam. Warto porozmawiać z bliską osobą, psychologiem, lekarzem lub skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 - apeluje asp. Weronika Wujek.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa kryzys psychiczny, nie zostawaj z tym sam. Pomoc jest dostępna.

  • Telefon zaufania 116 123 - dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym (codziennie, w wyznaczonych godzinach).
  • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - bezpłatny, anonimowy, dostępny także online.
  • Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - telefon 800 70 22 22, czynny całodobowo. Pomoc dostępna jest również przez czat i e-mail.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.

Polecany artykuł:

Policjantka ryzykowała życie, ratując sąsiadów z płomieni. 37-latek nie żyje
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki