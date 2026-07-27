20-latek napisał komentarz pod postem. Zareagowała policjantka. Kilkanaście minut później ratowano mu życie

20-latek zamieścił niepokojący komentarz pod postem policji w mediach społecznościowych.

Wpis zauważyła będąca poza służbą asp. Weronika Wujek.

Policjanci dotarli do mężczyzny w kilkanaście minut. Został przewieziony do szpitala psychiatrycznego.

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Nie zlekceważyła jednego komentarza

W niedzielny wieczór, 26 lipca, pod jednym z postów opublikowanych na profilu Komendy Powiatowej Policji w Łosicach pojawił się komentarz 20-letniego mężczyzny. Jego treść wskazywała, że autor przeżywa poważny kryzys i może chcieć targnąć się na swoje życie. Choć był to dzień wolny od pracy, wpis zauważyła oficer prasowa łosickiej komendy, asp. Weronika Wujek. Nie czekała ani chwili. Natychmiast skontaktowała się z dyżurnym jednostki, który rozpoczął ustalanie miejsca pobytu młodego mężczyzny.

Policjanci zdążyli na czas

Już kilkanaście minut po pojawieniu się komentarza funkcjonariusze dotarli pod ustalony adres i podjęli interwencję. 20-latek otrzymał pomoc, a następnie został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Ostatecznie trafił do szpitala psychiatrycznego.

"Nawet krótki komentarz może być wołaniem o pomoc"

Jak podkreśla asp. Weronika Wujek, tego typu sygnałów nigdy nie można bagatelizować.

- To zdarzenie pokazuje, że nawet krótki komentarz zamieszczony w internecie może być wołaniem o pomoc. Każdy sygnał mogący świadczyć o zagrożeniu życia lub zdrowia jest traktowany przez nas z najwyższą powagą. Szybka ocena sytuacji, sprawny przepływ informacji oraz współpraca mają decydujące znaczenie dla ludzkiego życia - powiedziała.

Policjantka zwraca również uwagę, że osoby przeżywające kryzys nie powinny zostawać z problemami same.

- Jeżeli sam przeżywasz trudny moment i czujesz, że sytuacja Cię przerasta, pamiętaj, że nie jesteś sam. Warto porozmawiać z bliską osobą, psychologiem, lekarzem lub skorzystać z pomocy specjalistycznych instytucji. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 - apeluje asp. Weronika Wujek.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich przeżywa kryzys psychiczny, nie zostawaj z tym sam. Pomoc jest dostępna.

Telefon zaufania 116 123 - dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym (codziennie, w wyznaczonych godzinach).

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 - bezpłatny, anonimowy, dostępny także online.

Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym - telefon 800 70 22 22, czynny całodobowo. Pomoc dostępna jest również przez czat i e-mail.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego.